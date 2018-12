17.12.2018

Eintöpfe und Suppen

In der kalten Jahreszeit kommen wieder deftige Eintöpfe und Suppen auf den Tisch. Die gute alte Hausmannskost ist auch heute noch zeitgemäß. In vielen Städten gibt es inzwischen Suppenbars, aber auch gehobene Restaurants bieten traditionelle Suppen an: einfache Gerichte mit naturbelassenen Zutaten.

Hausmannskost für kalte Tage: Eintopf mit Würstchen ist beliebt. - Bild: Martina Gade / www.pixelio.de

In früheren Zeiten war der Eintopf ein Essen für arme Leute. Auf dem Land bauten die Bauern die Zutaten selbst an. Alles kam in einen Topf, köchelte auf dem Herd und ergab eine sättigende Mahlzeit für die ganze Familie. Auch heute noch steckt in einem Eintopf viel drin, von Hülsenfrüchten wie Erbsen und Linsen, Gemüse wie Kohl, Lauch, Steckrüben und Möhren bis zu Fleisch und Fisch. Hinzu kommen frische Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch, oder auch Lorbeerblätter, Fenchelsamen und Wacholderbeeren.

Ein beliebter Klassiker ist Bohneneintopf, für den Rinderknochen und Rindfleisch mit Zwiebeln in Öl kurz angebraten werden. Anschließend salzen und pfeffern, ablöschen und über eine Stunde leicht köcheln. 15 bis 20 Minuten vor dem Essen kommen klein geschnittene, festkochende Kartoffeln, grüne Bohnen, Tomatenwürfel und Bohnenkraut hinzu. Die Knochen werden entfernt und das Fleisch klein geschnitten. In der vegetarischen Variante wird ein kräftiger Gemüsefond verwendet.

Beliebt sind auch Cremesuppen, die mit Sahne oder Crème fraîche verfeinert werden. Wer Kalorien sparen möchte, kann auch Joghurt nehmen. Wer es sämig mag, püriert einfach das Gemüse oder gibt mehligkochende Kartoffeln dazu. Ein Schuss hochwertiges aromatisches Öl und Toppings wie knusprige Croûtons machen den Suppengenuss perfekt.

Heike Kreutz, www.bzfe.de