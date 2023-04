Eine Messe für alle

Bild 2 von 2

Die interpack 2017 verzeichnet die höchste Ausstellernachfrage in ihrer über 55-jährigen Geschichte. Zum offiziellen Anmeldeschluss der international bedeutendsten Veranstaltung der Verpackungsbranche und der verwandten Prozessindustrie buchten die Unternehmen etwa 20 Prozent mehr Fläche als Kapazitäten auf dem Düsseldorfer Messegelände mit seinen 262.400 Quadratmetern in 19 Hallen zur Verfügung stehen. Daher nehmen vom 04. bis 10. Mai 2017 mehr als 2.860 Aussteller teil. Die Unternehmen kommen aus ca. 55 Ländern nach Düsseldorf. Aussteller von Maschinen und Prozessen für das Verpacken von Nahrungsmitteln, Getränken, Pharma und Kosmetik, sowie von Konsum- und Industriegütern sind traditionell die größte Ausstellergruppe auf der interpack. Sie belegen in den Hallen 5 bis 7a, den Hallen 8a/b und 11 bis 17 mehr als zwei Drittel der gesamten Ausstellungsfläche. | interpack 2017 is recording the highest demand among exhibitors in its 55 year history. By the official close of registration for this outstanding international event for the packaging industry and related processing industries, exhibitors had booked about 20 per cent more space than was available at the exhibition centre with its 262,400 square metres in 19 halls. Approximately 2,860 exhibitors are therefore participating from 4 to 10 May 2017, coming from about 55 different countries. Suppliers of machinery and processing for the packaging of food and beverages, pharmaceuticals and cosmetics, consumer- and industrial goods traditionally make up the largest exhibitor group at interpack. At home in halls 5 to 7a, halls 8a/b and 11 to 17, they have claimed more than two thirds of the total exhibition space.