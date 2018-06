29.06.2018

EGF verzeichnet zweistelliges Umsatzplus

Die Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Raum Osnabrück eG (EGF) präsentierte bei ihrer Generalversammlung eine Umsatzsteigerung im zweistelligen Prozentbereich und zeigte, wie sich Betriebe rechtzeitig auf die sachgerechte Umsetzung des Tierschutzgesetzes ab Januar 2019 vorbereiten können.

Trotz zunehmend schwieriger Rahmenbedingungen konnte die EGF sich auch in 2017 mit einer stabilen Entwicklung erfolgreich im Markt behaupten. Der Umsatz wuchs um 10,7 Prozent auf 36,3 Mio. Euro. Der Absatz von Ferkeln aus eigenen Mitgliedsbetrieben blieb mit 579.640 Ferkeln im Vergleich zum Vorjahr knapp stabil. Für die Entwicklung bis 2020 prognostizierte Rudolf Festag, Geschäftsführer EGF, einen stetigen Rückgang der Vermarktungsmengen. Grund hierfür sind zu erwartende Betriebsaufgaben durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft und aufgrund politisch-rechtlicher Rahmenbedingungen und den damit verbundenen hohen fachlichen und finanziellen Anforderungen.

Möglichkeiten einer praxisorientierten Ferkelkastration ab Januar 2019

Nach der Vorstellung des Geschäftsberichts, des Jahresabschlusses sowie Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat referierte Dr. Friedrich Delbeck zum Thema „Ferkelkastration unter Betäubung oder lokaler Anästhesie“ und zeigte notwendige Schritte und Vorbereitungen zur Umsetzung des Tierschutzgesetzes ab 2019 auf. Der Fachtierarzt für Schweine ist Leiter des Schweinegesundheitsdienstes der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Dr. Friedrich Delbeck betonte, dass bei der Betrachtung der anzuwendenden Verfahren die Lokalanästhesie in die zugelassenen Verfahren zur chirurgischen Kastration beim männlichen Saugferkel mit auf zu nehmen sei. Dies spiele gerade unter Beachtung eines ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatzes eine wichtige Rolle. Zudem sei es erforderlich, alle möglichen fünf Verfahren zu berücksichtigen, da diese die in der Praxis benötigte Breite vollumfänglich wiederspiegelten. Auf diese Weise sei eine reale Umsetzung bei den ferkelerzeugenden Betrieben in Niedersachsen bzw. in Deutschland in der Praxis möglich. Dabei müsse auf lange Sicht eine Verbesserung aller fünf Verfahren angestrebt werden. Dies könne durch weitere wissenschaftliche Arbeiten und durch eine amtliche Erfassung von Daten erreicht werden. Dazu kommen laut Delbeck noch amtliche Kontrollen bei der Anwendung einiger Verfahren auf dem ferkelerzeugenden Betrieb.

Als nächstes sei es nun wichtig, dass die EGF-Mitglieder rechtzeitig zusammen mit ihren Tierärzten herausfilterten, welche Methode für den einzelnen Betrieb am sinnvollsten sei, so Festag. Die EGF setzt sich seit langem für die betäubte Ferkelkastration ein, lässt hierzu wissenschaftliche Studien durchführen und beteiligt sich an solchen. Darüber hinaus gehört sie zur den Gründungsmitgliedern der Tiergesundheits-Agentur eG (TiGA) und setzt sich für den national verbindlichen, einheitlichen Tiergesundheitsstandard (TGS) ein.

www.eichenhof.net