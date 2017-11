17.11.2017

egepack feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Im November 2017 begeht die Verpackungshändlergruppe egepack mit Hauptsitz in Hildesheim ihr 50-jähriges Firmenjubiläum und kann damit auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Heute ist die egepack mit über 500 Mitarbeitern in 14 Niederlassungen in Deutschland, Österreich und in den Niederlanden präsent.

Die Mitglieder der egepack feierten bereits Ende September in Berlin das 50-jährige Firmenjubiläum. - Bild: egepack

Das Firmenjubiläum wurde bereits Ende September im Rahmen eines mehrtägigen Events in Berlin mit allen Mitgliedsfirmen, die maßgeblich den Erfolg der egepack prägen, gefeiert. Die egepack-Gruppe ist durch ihre enge Vernetzung, die flexiblen und kurzen Abstimmwege und durch eine kollegiale und freundschaftliche Atmosphäre geprägt. Dies ist auch für die Zukunft ein wichtiger Baustein in dieser Kooperation.

Über 100 Verpackungsspezialisten im Außendienst betreuen flächendeckend mit einem umfangreichen Sortiment Geschäftspartner aus den Bereichen: Fleischereien, Bäckereien, Lebensmittelmärkte, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Großverbraucher und die Industrie.

Einkaufspower und Kundenorientierung vereint

Einerseits bündelt die egepack ein großes Einkaufsvolumen und erzielt dadurch beste Preise, andererseits bietet die Verpackungshändlergruppe durch ihre regionalen, mittelständischen Mitglieder einen individuellen Service vor Ort.

Für die Zukunft soll die innovative und nachhaltige Ausrichtung weiterhin verstärkt werden, was sich auch im neuen Marken-Portfolio wiederspiegelt: Die Marke „[e]one“ bildet die Basis der egepack Eigenmarken. Unter „[e]green“ wird der Bereich der nachhaltigen Produkte weiter ausgebaut. Denn Verpackung und Nachhaltigkeit muss kein Widerspruch sein. Die Marke „[e]for me“ wird künftig für kundenindividuell gestaltete Produkte stehen. Die erfolgreiche Neutralserie „mmmhh.. – eine Liebeserklärung ans Essen“ wird als kreative und zeitgemäße Verpackungsidee ebenfalls weiter ausgebaut.

www.egepack.de