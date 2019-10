28.10.2019

eat&style: So gut schmeckt München!

Von 2. bis 3. November 2019 macht die eat&STYLE, Deutschlands größtes Food-Festival, erneut Station in der bayerischen Landeshauptstadt. Auch in diesem Jahr lädt das eat&STYLE Stadtmenü mit sechs ausgewählten Pop-up-Restaurants zum Testessen und Schlemmen ein. Darüber hinaus präsentieren mehr als 150 Aussteller und Partner die angesagtesten Genusstrends. Und die neuen Themenwelten garantieren ein einzigartiges Mitmach-Erlebnis.

In München bietet die eat&STYLE auch in diesem Jahr schmackhafte Genussmomente. - Bild: Klaus Knuffmann, www.eat-and-style.de

Begeisterte Foodies und experimentierfreudige Genießer dürfen sich auch 2019 auf schmackhafte Genussmomente freuen: Unter dem Motto „so schmeckt Deine Stadt“ präsentieren sich im Rahmen des Stadtmenüs sechs Münchner Restaurants mit ihrem persönlichen „Signature Dish“. Jeder Koch bietet ein Gericht an, welches den individuellen Stil seiner Küche unterstreicht. Die Gäste können sich „durch ihre Stadt essen“, lernen das Team, die Philosophie und die Geschichte der Restaurants kennen und finden so ihren neuen Lieblingsplatz in München. Die Gerichte sind allesamt so portioniert, dass für fünf Euro pro Signature Dish mehrere probiert werden können und jeder Besucher sein persönliches Stadtmenü kreieren kann. Im Abendticket ist bereits ein Signature Dish nach Wahl inkludiert.

Mit dabei sind in diesem Jahr Bernd Arold aus dem Gesellschaftsraum sowie Lilian Schumann und Michael Urban von La Bohème. Sushi-Chef Kim aus dem Kim Sang begeistert die Besucher mit seinem Crunchy Salmon Sushi. Das Team aus dem Bamberger Haus serviert seine Königlich-Kaiserlichen Kalbspflanzerl Der Gasthof Neuwirt wartet mit einem Knödel-Trio auf und Olymp's Restaurant bringt seinen legendären 12h Iberico Secreto mit. Guten Appetit, München! Dazu gibt es süffiges Bier von Erdinger Weißbräu.

Mitmachen, entdecken, probieren und shoppen

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf die neuen offenen Themenflächen freuen, die dazu einladen Inspirationen zu sammeln, den Experten über die Schulter zu schauen, selbst aktiv zu werden und sich über die neuesten Trends zu informieren. Die einzelnen Themenflächen widmen sich unterschiedlichen Schwerpunkten, wie Healthy Cooking mit Koch dich glücklich, die Coffee-Area mit Erik Brockholz, kreatives Kochen bei Foodboom, das Miele Innovation Lab oder wine&STYLE powered by DWI. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. So können die Gäste ganz spontan entscheiden, welche Aktionen ihr Interesse wecken.

Auf dem Marktplatz der eat&STYLE, einer gemütlichen Flaniermeile, tummeln sich über 150 Aussteller – von süß bis salzig, von heiß bis kalt, von cremig-zart bis würzig-intensiv ist hier alles vertreten. Neu in diesem Jahr: Late-Night-Shopping am Samstag bis 22.00 Uhr. Bei heißen Beats und coolen Drinks können die Besucher nach Herzenslust Köstlichkeiten erwerben.

www.eat-and-style.de