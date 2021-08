03.08.2021

dvi: Die Gewinner beim Deutschen Verpackungspreis 2021

Die Jury des Deutschen Verpackungspreises 2021 hat die Gewinner der großen europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung bekanntgegeben. Insgesamt konnten sich 52 Innovationen aus sechs Ländern bei dem vom Deutschen Verpackungsinstitut e. V. (dvi) ausgerichteten Wettkampf der besten Lösungen durchsetzen. Die Preisverleihung findet am 28. September 2021 im Rahmen der Fachpack statt. Dort werden auch die Gewinner des Gold-Awards verkündet, der besonders wegweisende Innovationen aus dem Kreis der Verpackungspreisträger zusätzlich auszeichnet.

Insgesamt 52 Innovationen wurden beim Deutschen Verpackungspreis 2021 ausgezeichnet. - Bild: Deutsches Verpackungsinstitut e. V. (dvi)

„Die Verpackungswirtschaft ist und bleibt eine hochinnovative und kreative Branche“, betont Dr. Bettina Horenburg, Director Corporate Communications bei Siegwerk Druckfarben sowie Vorstandsmitglied und Gesamtverantwortliche für den Deutschen Verpackungspreis beim Deutschen Verpackungsinstitut. „Als Ausrichter der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung haben wir uns nicht nur über die große Zahl der eingereichten Innovationen gefreut, die rund 25 Prozent über dem Vorjahr lag. Auch die Qualität der Lösungen ist bemerkenswert. Unsere 24-köpfige Jury aus Wirtschaft, Forschung und Lehre hatte auf ihrem zweitätigen Meeting wortwörtlich alle Hände voll zu tun, um jede Einreichung zu begutachten. Am Ende stehen verdiente Sieger. Zu den Gewinnern gehören aber auch die Konsumentinnen und Konsumenten, Gewerbe, Handel, Industrie und Umwelt. Denn die Innovationen der Branche bringen noch mehr Convenience, Einkaufserlebnis, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Sie sind High-Tech und kreativ, finden neue Wege und rüsten uns eindrucksvoll für die Herausforderungen der Zeit.“

Materialien, Kategorien, Nationen

Die 52 ausgezeichneten Innovationen verteilen sich auf alle zehn Kategorien der Leistungsschau - von Digitalisierung über Gestaltung und Veredelung, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zu Verpackungsmaschinen und -technologie. Auch im Nachwuchsbereich wurden vier Preise vergeben. Es finden sich Lösungen aus Kunststoff, Papier, Karton, Pappe, Wellpappe, Holz, Aluminium, Glas und Verbundkarton. Die Preisträger kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Slowenien und Lettland.

Gold-Awards und Preisverleihung

Über die Gold-Awards hat die Jury die Möglichkeit, besonders wegweisende Innovationen aus dem Kreis der Verpackungspreisträger zusätzlich auszuzeichnen. „Die Jury hat auch dieses Jahr von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht“, informiert Bettina Horenburg. „Wer sich über einen der exklusiven Gold-Awards freuen darf, werden wir im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am ersten Tag der FACHPACK in Nürnberg bekanntgeben. Dort präsentieren wir am 28. September 2021 im Rahmen eines besonderen Branchenevents gemeinsam mit unseren Premiumpartnern FACHPACK, IGEPA und Coca-Cola sowie unserem Partner PEFC alle 52 Gewinner, verkünden und feiern die Gold-Award-Sieger. Die Teilnahme ist kostenfrei. Über Anmeldemöglichkeiten informiert das dvi rechtzeitig auf seiner Homepage verpackung.org“, so Horenburg.

Große Bandbreite an Innovationen

Die siegreichen Lösungen bieten unter anderem neue Veredelungsmöglichkeiten, emotionale und mutige Gestaltung mit klarer Markenkommunikation für POS und Unboxing, einzigartige Formen und Liebe zum Detail, intuitive Spender, Materialeinsparung, Senkung des CO2-Fußabdrucks und des Transportvolumens, Kunststoff auf Basis von CO2, Kühlfunktionen und stoßdämpfende Isolierung, verbesserte Restentleerbarkeit, Optimierung für Handling, Logistik und Produktschutz, Modularität und Skalierbarkeit, Fälschungsschutz, Ladungssicherheit, Kostenreduktion, Zeitgewinn, Flexibilität für kleine Losgrößen, optimierte Ergonomie, Wartungsarmut, automatisiertes Verpacken mit Robotern, Einsatz von Rezyklat, Substitution von Kunststoff, smarten Korrosionsschutz, recyclingfähige Barrierelösungen, lange Haltbarkeit und Aromaschutz, Highspeed-Verpackungsanwendungen, neue Materialien, Datenmanagementsysteme zur Automatisierung des Packprozesses, wiederverwendbare Paketsysteme für den E-Commerce, Recycling for Sleeves, Monomaterial-Lösungen, papierbasierte Blister, Recycling-Marker in UV-Siebdruckfarben, nachhaltige Farben für Aluminiumverpackungen, automatisierte Erstellung maßgeschneiderter Versandschachteln, neue Geometrien für Papierverpackungen, Mehrwegoptionen und organische Beschichtungen.

Auf seiner Homepage bietet das dvi schon jetzt eine Gesamtschau der 52 ausgezeichneten Innovationen beim Deutschen Verpackungspreis 2021. Jede Lösung wird mit Bild und Wertungstext der Jury vorgestellt.

