14.01.2020

Dr.-Ing. Karl Busch ist Ehrensenator der TUM

Für sein langjähriges Engagement und seine Verdienste um die Zukunftsentwicklung der Universität wurde Dr.-Ing. Karl Busch die Ehrensenatorwürde der Technischen Universität München (TUM) verliehen. In einer feierlichen Veranstaltung überreichte der Präsident der TUM, Prof. Thomas F. Hofmann, dem Visionär der Vakuumtechnik eine Urkunde.

Ernennung von Dr.-Ing. Karl Busch zum Ehrensenator der Technischen Universität München: (v. l.) Kaya Busch, Dr. Karl Busch, Ayhan Busch, Präsident der TUM Prof. Thomas F. Hofmann, Ayla Busch und Sami... - Bild: Andreas Heddergott, TU München

Dr.-Ing. Karl Busch studierte und promovierte an der damaligen TH München im Bereich Maschinenbau. Auch danach pflegte er stets eine enge Zusammenarbeit mit der TUM und setzt sich heute besonders für die künftige Bedeutung der Robotik in der Industrie ein. Während an der Universität vor allem die theoretischen Entwicklungsarbeiten stattfinden, werden diese bei Busch und gemeinsam mit Firmen weltweit getestet und in die Praxis umgesetzt. In Anerkennung seines Lebenswerkes und seines herausragenden Engagements für die TU München verlieh der Senat der Technischen Universität München nun die Würde des Ehrensenators an den Unternehmer und Erfinder.

Seine Auszeichnung durfte Dr.-Ing. Karl Busch im Beisein seiner Frau Ayhan, seiner Tochter Ayla und seinen beiden Söhnen Sami und Kaya beim so genannten TUM Awards Dinner im Bayerischen Hof in München entgegennehmen. Dort lobte Präsident Prof. Thomas F. Hofmann den unternehmerischen Werdegang des Ausgezeichneten. „Dr.-Ing. Karl Busch verkörpert in ausgeprägter und einzigartiger Weise den unternehmerischen Geist, für den auch unsere TUM steht“, so der Präsident weiter. Ihm liegt die Entwicklung der Universität ganz besonders am Herzen. Im Jubiläumsjahr 2019 unterstützte er die TUM Universitätsstiftung in großzügiger und vorbildhafter Weise und hat damit sein Bekenntnis zu seiner TUM bekräftigt.

Was im Alter von 15 Jahren mit einer ersten Pumpe zur Gartenbewässerung begann, ist mittlerweile zu einem globalen Familienunternehmen mit 63 Standorten in 43 Ländern herangewachsen. Dr.-Ing. Karl Busch hat das Unternehmen Busch Vacuum Solutions im Jahr 1963 mit seiner Frau Ayhan gegründet. Busch fertigt mit 3.500 Mitarbeitern weltweit Vakuumpumpen und -systeme, die in vielen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen. Noch heute liegt die Leitung der Firmengruppe vollständig in den Händen der Familie Busch bestehend aus Dr.-Ing. Karl und seiner Frau Ayhan Busch sowie der zweiten Generation Ayla, Sami und Kaya Busch.

