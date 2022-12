Döner geht immer

Deutschland ist Döner-Land: Mit dem neuen Würzmittel ­Fleischer‘s „Döner Style“ gelingen viele Rezeptideen. Raps - © Raps

Mit dem neuen Würzmittel Fleischer’s „Döner Style“ von Raps, Kulmbach, können Handwerksmetzger haltbare Fleischerzeugnisse in der Wursthülle, Pattys oder Fleisch-Flakes zubereiten.

Der beliebte Döner-Geschmack spricht vor allem junge Leute an und hilft laut Gewürzexperte, neues Marktpotenzial auszuschöpfen. In Sachen Geschmack steht Fleischer’s „Döner Style“ mit typisch orientalischen Kräutern und Knoblauch dem beliebten Imbissklassiker in nichts nach. Das All-In-One-Compound enthält Salz und Kutterhilfsmittel und ist frei von kennzeichnungspflichtigen Allergenen.

Anwendungsideen mit dem neuen Produkt liefert die Rezept-App myRAzept. Hier finden sich beispielsweise Rezepte für einen Schweinefleisch-Burger „Döner Style“, den Hähnchenfleisch-Wrap im „Döner Style“ oder der Schweinefleisch-Teller „Döner ­Style.

www.raps.com