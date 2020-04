15.04.2020

DLG-Preis für langjährige Produktqualität

Bereits zum fünften Mal erhielt das Nürnberger Traditionsunternehmen Schlütter’s Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG den „Preis für langjährige Produktqualität“ der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG vergibt den Preis nur, wenn ein Unternehmen mindestens fünf Jahre in Folge erfolgreich an den Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums für Lebensmittel teilnimmt.

Bereits seit 2010 nimmt Schlütter’s Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG an den freiwilligen internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums teil. - Bild: Riegg & Partner Werbeagentur GmbH

Mit dem Preis würdigt die DLG das konsequente Streben nach guter und gleichbleibender Qualität des Traditionsunternehmens im Herzen Nürnbergs. In diesem Jahr erhält Schlütter’s Echte! gleich acht Prämierungen und trägt so bereits zum fünften Mal in Folge den „DLG-Preis für langjährige Produktqualität“.

Seit 2010 nimmt Schlütter’s Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG bereits an den freiwilligen internationalen Qualitätsprüfungen des DLG-Testzentrums teil. Diese Tests führen Sachverständige der DLG durch und überprüfen die „kontinuierliche Qualitätsleistung“ der Produkthersteller. Voraussetzung für die Auszeichnung ist die regelmäßige Teilnahme an den Tests über fünf Jahre hinweg. Zudem müssen die Hersteller im Jahr der Preisvergabe mindestens drei Prämierungen erhalten. In diesem Jahr verleiht die DLG insgesamt acht Prämierungen an den Nürnberger Wursthersteller. Das Traditionsunternehmen trägt die Auszeichnung bereits zum fünften Mal in Folge.

Regionale Spezialität mit geschützter geographischer Angabe

Seit 2003 dürfen ausschließlich im Stadtgebiet Nürnberg und nach einer festgeschriebenen Rezeptur hergestellte Bratwürste die geschützte geografische Angabe (g.g.A.) Nürnberger Rostbratwürste tragen. Das Traditionsunternehmen Schlütter’s Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG erfüllt all diese Voraussetzungen. Zusätzlich tragen Schlütter’s Echte! Nürnberger Rostbratwürste neben dem Nürnberger „Original“-Siegel auch das offizielle Zeichen der Europäischen Union. Die Franken produzieren neben den Nürnberger Rostbratwürsten g.g.A. auch weitere Wurstspezialitäten an ihrem Standort in Nürnberg.

