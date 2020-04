06.04.2020

Direkt aus der Manufaktur zum Kunden

„Tante Emma“ bietet Fleisch, Würstchen und Co. rund um die Uhr, frisch vom lokalen Metzger. Die 24/7-Versorgung mit regional produzierten Lebensmitteln macht der Hensing-Verkaufsautomat, der schon seit einigen Jahren auch bei der Heino Mühlenbeck Fleischwaren GmbH steht.

Mit Tante Emma können Kunden rund um die Uhr regional produzierte Wurst- und Fleischwaren kaufen. - Bild: Heino Mühlenbeck Fleischwaren GmbH

Der Ladenschluss ist für die Heino Mühlenbeck Fleischwaren GmbH und ihre Kunden im niedersächsischen Schiffdorf-Spaden bei Bremerhaven kein Thema mehr: Getränke, Salate, Portionswürste, Süßigkeiten, Suppen sowie Fleischsorten und Grillspezialitäten sind hier rund um die Uhr erhältlich, auch an Sonn- und Feiertagen. Möglich macht das der „RegioBox“-Verkaufsautomat der Hensing GmbH, bei ihnen „Tante Emma“ genannt, den das Familienunternehmen seit mehreren Jahren betreibt. In unmittelbarer Nähe zum Ladengeschäft aufgestellt, bietet die Traditionsmetzgerei, die seit über 100 Jahren Fleisch- und Wurstwaren in der eigenen Manufaktur herstellt, in den Monaten März bis November bis zu dreißig unterschiedliche Produkte ihres Gesamtsortiments an.

Besonders an den Wochenenden wird das Angebot von den Kunden sehr gut angenommen. „Wir haben gemerkt, dass Leute nach Feierabend oder am Wochenende vor der Tür standen und gerne noch etwas gekauft hätten. Mit ‚Tante Emma‘ kommen wir nicht nur dieser Nachfrage nach, sondern haben gleichzeitig einen zusätzlichen Absatzweg für unsere Produkte geschaffen", erklärt Stefanie Mehring, Geschäftsführerin der Heino Mühlenbeck Fleischwaren GmbH, die Hintergründe für den Erwerb des Verkaufsautomaten. „So ein Gerät ist schon eine super Sache", findet sie. „Nicht nur, dass der Kaufvorgang kinderleicht ist. Die integrierte Kühlung sorgt zudem dafür, dass der Inhalt auch stets frisch bleibt und wir unsere Produkte in bewährter Qualität anbieten können.” Ebenso überzeugt ist die Geschäftsführerin von der Telemetrie-App und der damit verbundenen Übersicht über den aktuellen Produktstand und das Wechselgeld, dank der sie kurzfristig auf Veränderungen wie das Nachfüllen von Ware reagieren kann. Über so viel Zuspruch zeigt sich auch Dirk Hensing, Geschäftsführer der Hensing GmbH, begeistert: „Wir freuen uns, dass sich unser Automatensystem in der Praxis so gut beweist und wir Fleischern so die Möglichkeit eröffnen können, ihr Sortiment eigenständig zu vermarkten und Zusatzgewinne zu erzielen.“

Erweiterter Kundenstamm durch Zusatzangebot

Nicht zuletzt der große Kundenkreis, den die Fleischerei durch „Tante Emma“ erreicht, hat sie positiv überrascht und macht den Verkaufsautomaten zu einer lohnenden Einnahmequelle abseits des Ladengeschäfts. „Unsere Zielgruppe reicht von Jung bis Alt. Wir erreichen hier Stammkunden, die schon bei ihrer Wochenendplanung ‚Tante Emma‘ berücksichtigen, um dort gezielt einzukaufen. Ebenso treffen wir dort neue Kunden an, die entweder über die sozialen Medien oder durch Mundpropaganda von unserem Angebot gehört haben. Das generelle Feedback ist dabei durchweg positiv und unsere ‚RegioBox‘ erlebt vor allem im Sommer einen regen Zuspruch. So konnten wir mit dem Automaten schon so manchen spontanen Grillabend mit leckeren Spezialitäten bereichern.“, freut sich Stefanie Mehring einen Beitrag zur regionalen Versorgung zu leisten.

www.hensing-get-it.com