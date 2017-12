11.12.2017

Digitalisierung im Handwerk: Unternehmer teilen Erfolgsrezepte in der DENKWERKSTATT

Handwerk 4.0 ist in aller Munde – die Digitalisierung erreicht immer mehr Handwerksunternehmen. Und viele Chefs fragen sich: Welche Möglichkeiten bietet mir der digitale Wandel und wie gehe ich diesen in meinem Betrieb an? ‚handwerk magazin‘ hat deshalb die neue Veranstaltungsreihe DENKWERKSTATT entwickelt, die alle wichtigen Informationen zum Zukunftsthema Digitalisierung speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Handwerksunternehmern vermittelt.