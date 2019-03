21.03.2019

Digitalisierung: DNV GL und NDS vereinbaren Zusammenarbeit

DNV GL und NDS (Nongshim Data System) beabsichtigen, gemeinsam an der Weiterentwicklung digitaler Sicherheitslösungen zu arbeiten, die auf die Lebensmittelsicherheit und Rückverfolgbarkeit insbesondere in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie abzielen. Bei der Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung wurde auch vereinbart, den Umfang der Zusammenarbeit zu diesem Zweck zukünftig auch auf andere Branchen zu erweitern.

Joong-won Kim, CEO von NDS (links), und Luca Crisciotti, CEO von DNV GL-Business Assurance, unterzeichneten eine Absichtserklärung für eine zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung digitaler Lösungen... - Bild: DNV GL

Als Teil des südkoreanischen Lebensmittel- und Getränkeunternehmens Nongshim Co., Ltd. bringt NDS unter anderem relevante IT-Lösungen wie Sensoren, Tags, mobile Anwendungen, Blockchain- und Cloud-Lösungen in die Partnerschaft ein. Das globale Unternehmen für Qualitätssicherung und Risikomanagement DNV GL verfügt über 150 Jahre Erfahrung in den Bereichen Audits, Verifizierung und Assessments, einschließlich Datenvalidierung und Erfahrung im Supply Chain Management insbesondere in der Lebensmittel- und Getränke-Wertschöpfungskette.

DNV GL bringt auch seine bereits auf dem Markt befindlichen digitalen Assurance-Lösungen sowie die strategische Partnerschaft mit VeChain in die Kooperation mit ein. DNV GL hat kürzlich My Story veröffentlicht, was die einzigartige Möglichkeit bietet, basierend auf der Blockchain-Technologie (VeChainThor) verifizierte Produktdaten mit Verbrauchern zu teilen. Italienische Winzer sind die ersten, die diese Lösung implementiert haben. Die Übereinkunft wurde im Rahmen der jährlichen Global GFSI Food Safety Conference unterzeichnet, an der über 1.100 Experten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie teilnahmen.

„Die Überwindung der Vertrauenslücken ist besonders wichtig im Lebensmittel- und Getränkebereich, wo die Verbraucher ein starkes und berechtigtes Bedürfnis nach verifizierten Produktinformationen haben. Wir glauben, dass ein Ökosystemansatz der beste Weg ist, um Transparenz und Vertrauen zu erhöhen, mit innovativen Lösungen, die verschiedene technologische Elemente in Kombination mit Verifizierungsaktivitäten vereinen. Wir freuen uns über NDS als neuen Partner bei der Bereitstellung von digitalen Assurance-Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden“, so Luca Crisciotti, CEO von DNV GL-Business Assurance.

Joong-won Kim, CEO von NDS über die Partnerschaft: „Blockchain gilt als die stärkste Plattform zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit. Basierend auf dem gesammelten Know-how und der qualifizierten Technologie in der Lebensmittelindustrie haben wir die auf Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln spezialisierte Blockchain-Plattform entwickelt. Da das Rückverfolgbarkeitssystem für Nutztiere und die IT-Technologie in Korea gut etabliert ist, freuen wir uns auf den Ausbau dieser Blockchain-Plattform in Zusammenarbeit mit DNV GL.“

