03.12.2020

Digitale INTERGASTRA im März 2021

Mit der ersten INTERGASTRAdigital geht die Messe Stuttgart im Frühjahr 2021 neue Wege. Die INTERGASTRA - Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie - verlängert ihr Angebot in den virtuellen Raum und konzipiert in diesem Zusammenhang ein digitales Veranstaltungsformat: Vom 8. bis 10. März 2021 erhalten die Teilnehmer der INTERGASTRAdigital die Möglichkeit zur Präsentation ihrer Produktinnovationen auf einer digitalen Plattform und zu einem übergreifenden Wissenstransfer.

Präsentationen, Diskussionsforen und Vortragsveranstaltungen sollen diesen Austausch unterstützen. „Wir möchten unseren Teilnehmern mit der INTERGASTRAdigital in einer herausfordernden Zeit ein Forum für den Austausch innerhalb der Branche bieten. Gleichzeitig ist es unser Ziel, den Ausstellern eine Möglichkeit zu geben, ihre Produktneuheiten vorzustellen“, so Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Digitale Eventformate werden und können Live-Messen jedoch nicht ersetzen. Die INTERGASTRA ist und bleibt das Highlight-Event der HoReCa-Branche. Mit der INTERGASTRAdigital haben wir ein neues Format, das eine Vielzahl von Online-Angeboten beinhaltet, entwickelt. Dies wird die physische Zusammenkunft auf der INTERGASTRA 2022 in Stuttgart ergänzen. Damit möchten wir die Branche in dieser herausfordernden Zeit bereits 2021 virtuell zusammenbringen und unterstützen.“

Das Programm wird gemeinsam mit dem DEHOGA Baden-Württemberg entwickelt. „Die INTERGASTRA bringt die Branche zusammen - das ist in der aktuellen Lage wichtiger denn je“, erklärt Fritz Engelhardt, Vorsitzender des DEHOGA Baden-Württemberg. „Wir vom DEHOGA Baden-Württemberg engagieren uns hierbei als ideeller Träger der INTERGASTRA gerne und gestalten das Programm mit unserer DEHOGA Online Akademie aktiv mit.“

FLEET Events ist als inhaltlicher und technischer Partner ebenfalls an der INTERGASTRAdigital 2021 beteiligt. „Mit der INTERGASTRA und der Messe Stuttgart verbindet uns nicht nur die CHEF-SACHE in Düsseldorf und 2021 in Wien, sondern auch das Bestreben, der Gastronomiebranche in diesen herausfordernden Zeiten als Partner bei der Suche nach Antworten auf die brennendsten Fragen zur Seite zu stehen. Darüber hinaus planen wir, bei der Weiterentwicklung unserer neuen, digitalen Event-Plattform ‚xircus‘, auf der die INTERGASTRAdigital umgesetzt wird, eng zusammen zu arbeiten. Wir freuen uns, unser Branchen- und Digital-Know-How in dieses Projekt als Partner einzubringen“, so Christoph Rénevier, Geschäftsführer von FLEET Events.

www.messe-stuttgart.de/intergastra