25.04.2018

Dieselmedaille für Rational

Am 13. April 2018 wurde Rational im Ehrensaal des Deutschen Museums in München für seinen Pioniergeist in der Kategorie „Erfolgreichste Innovationsleistung“ mit der Dieselmedaille 2018 geehrt.

Die Preisträger der Dieselmedaille 2018 (v. l. n. r.): Dr. Ralf Murjahn (DAW SE, Caparol), Dr. Peter Stadelmann (Rational AG), Nils Müller (Trendone GmbH), Volker Hoffmann (Humboldt-Innovation). - Bild: Michael Tinnefeld, API, Dieselmedaillenverleihung, 2018

Verliehen wird die Dieselmedaille – Deutschlands ältester Innovationspreis – seit dem Jahr 1953 in vier Kategorien durch das Deutsche Institut für Erfindungswesen. Ins Leben gerufen wurde dieser Preis, der vergleichbar ist mit einem „Oscar für Innovationen“, durch Eugen Diesel, dem Sohn Rudolf Diesels. Für die Verwirklichung genialer Ideen wurden damit in den letzten Jahren zahlreiche Gründerväter und herausragende Persönlichkeiten, wie Wernher von Braun, Gottlob Bauknecht oder Carl Friedrich Benz ausgezeichnet.

Dr. Peter Stadelmann nahm den Preis vor über 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Medien im Namen von Rational entgegen. Als Siegfried Meister und sein damals noch kleines Team im Jahr 1976 der trockenen Heißluft im Ofen Dampf hinzufügte, war der erste Rational Combi-Dämpfer geboren – eine Erfindung, die Produktionsprozesse, Organisation und Effizienz in den Groß- und Gewerbeküchen dieser Welt seitdem gravierend verändert hat. Da große Werke jedoch selten Individualleistungen sind, kommentierte der Vorstandsvorsitzende den Erfolg wie folgt: „Eine solche permanente Innovationsleistung kommt nicht von einer einzelnen Person. Dahinter steht immer ein hochmotiviertes Team. Deshalb geht die Dieselmedaille an alle Rational-Mitarbeiter“.

Aus insgesamt zwölf Nominierungen wählte das Dieselkuratorium vier Preisträger aus, die den Grundgedanken der Dieselmedaille in besonderer Weise verkörpern. Weitere Preisträger waren neben Rational die Unternehmen Humboldt-Innovation GmbH, Trendone GmbH sowie die DAW SE (Caparol).

