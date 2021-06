21.06.2021

Die SÜFFA öffnet die Tore in den Messeherbst 2021

Die Vorbereitungen für die Jubiläumsausgabe der SÜFFA sind im vollen Gange. Als erster großer Branchentreff öffnet die Fachmesse für die Fleischbranche vom 18. bis 20. September in Stuttgart die Messetore.

Die 25. Ausgabe der SÜFFA, Fachmesse für die Fleischbranche, findet von 18. bis 20. September 2021 in Stuttgart statt. - Bild: Messe Stuttgart

Nach einigen kleineren, wichtigen Gastveranstaltungen im Sommer startet die Messe Stuttgart das „Projekt Wiederbeginn“ mit einem Highlight aus ihrem eigenen umfangreichen Portfolio. Mit der SÜFFA, der Fachmesse für die Fleischbranche, stellt sie die Weichen in einen ereignisreichen Messeherbst. Drei Tage zeigt die Fleischerfachmesse eine Vielfalt an Produkten aus den Bereichen Produktion, Verkauf und Ladenausstattung. In diesem Jahr wird in Stuttgart zudem ein stolzes Jubiläum gefeiert: Die 25. Ausgabe der SÜFFA bringt erneut das Fleischerhandwerk zusammen und bietet allen Beteiligten einen zentralen Marktplatz für den ersehnten, persönlichen und fachlichen Austausch.

Die BesucherInnen können unbesorgt zur SÜFFA kommen. Denn das Sicherheits- und Hygienekonzept der Messe Stuttgart bietet den Gästen den bestmöglichen Schutz und ermöglicht eine sichere Teilnahme an der Messe. Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, blickt positiv auf den Messebetrieb: „Die SÜFFA wird sicher und allen Vorschriften der Behörden entsprechend stattfinden. Das Impfen gegen Corona nimmt in Deutschland weiter Fahrt auf, zusätzlich passen wir unser Konzept regelmäßig den neuesten Anforderungen an.“ Mit breiteren Gängen würden die Abstandsregeln während des Messebesuchs optimal eingehalten. Detaillierte Beschreibungen zum Gesundheitsschutz für AusstellerInnen und BesucherInnen sind auf der Website www.sueffa.de/safeexpo veröffentlicht.

Eine positive Prognose für die SÜFFA zeichnet ebenfalls Joachim Lederer, Landesinnungsmeister des Landesinnungsverbands für das Fleischerhandwerk in Baden-Württemberg: „Die Branche hat die besondere Situation des vergangenen Jahres insgesamt gut gemeistert und vielerorts ist eine hohe Investitionsbereitschaft spürbar. Nun gilt es, diese beiden Faktoren auf einem Marktplatz wie der SÜFFA zusammenzubringen – das ist eine Riesenchance für alle Aussteller und Besucher!“

