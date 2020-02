03.02.2020

Die Sieger des DELTA Cup 2020

Die Entscheidung fiel nicht leicht – am Ende setzte sich aber das Hamburger Team Mövenpick Hotel / Best Western Alsterkrug / Meyer‘s Frischecenter als Sieger beim diesjährigen DELTA CUP durch und Dennis Holst (Koch Mövenpick Hotel), Robin Meinecke (Koch Best Western Alsterkrug), Valentin Steinvorth und Marlo Raschdorf (Service Mövenpick Hotel) sowie Fjoraldo Mukaj (Fleischer Meyer‘s Frischecenter) durften die begehrte Auszeichnung in Empfang nehmen.

Siegerteam Delta Cup 2020 (von links nach rechts): Robin Meinecke, Dirk Hübenbecker (Fleischerinnung Hamburg), Dennis Holst, Valentin Steinvorth, Marlo Raschdorf, Fjoraldo Mukaj, Jan Kreuz (Delta Fleisch... - Bild: Delta Fleisch Handels GmbH

Der Nachwuchswettbewerb für talentierte Auszubildende aus gastronomischen Berufen wurde in diesem Jahr bereits zum 14. Mal von der Delta Fleisch Handels GmbH, der Fleischerinnung, dem Kochklub Gastronom Hamburg e.V. und der Beruflichen Schule BS03 ausgerichtet und hat sich inzwischen in der Gastronomie-Branche fest etabliert. Das Ziel ist, junge Talente zu fördern und gemeinsam im Team zu Höchstleistungen zu motivieren.

Jährlich treten neun Teams, bestehend aus jeweils fünf Auszubildenden der Berufe Köchin/Koch, Restaurantfachfrau/-mann, Hotelfachfrau/-mann, Fachfrau/-mann für Systemgastronomie und Fleischerin/Fleischer gegeneinander an. In der Staatlichen Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung galt es diesmal, unter dem Motto „Kontinente – Kulinarisch zu Gast in Hamburg“ eine hochkarätige Abendveranstaltung inklusive anspruchsvollem 4-Gänge-Menü zu planen und gekonnt auf Tisch und Teller umzusetzen. Das gut gehütete Geheimnis und die besondere Herausforderung ist jedes Jahr aufs Neue der unbekannte Warenkorb, der von der Delta Fleisch Handels GmbH zur Verfügung gestellt wird.

Das Motto erlaubte den Teams viel kreativen Freiraum bei der Planung des Menüs und der passenden Tischdekoration. So entstand aus den gleichen Zutaten unter Berücksichtigung von kulturellen Zubereitungs-Traditionen und dem gezielten Einsatz passender Gewürze eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Menüs aus aller Welt, die von den Teams gekonnt vor den kritischen Augen der Jury in Szene gesetzt wurden. Die Gewinner beeindruckten die Jury mit einer vorbildlichen Zusammenarbeit innerhalb des Teams und einer eindrucksvollen Umsetzung des Veranstaltungs-Mottos.

Jan Kreuz, Geschäftsführer der Delta Fleisch Handels GmbH, zeigte sich beeindruckt von den hochmotivierten Nachwuchskräften und den ausgezeichneten Menüs, die die Kontrahenten trotz Zeitdrucks professionell präsentiert haben: „Wir haben mit unserer Jury und den Gästen einen wunderbaren Abend mit vielen Überraschungen erlebt. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, dem Nachwuchs in Gastronomie und Handwerk Aufmerksamkeit und Anerkennung zu schenken. Das ist uns mit dem diesjährigen DELTA CUP rundum gelungen!“

