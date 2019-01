23.01.2019

Die Rügenwalder Mühle wird Partner von Borussia Dortmund

Im Stadion geht es um die Wurst – ab jetzt auch um die vegetarische Wurst: Das Traditionsunternehmen Rügenwalder Mühle gehört ab dem Rückrundenstart der Fußball-Bundesliga-Saison 2018/19 zu den offiziellen Partnern von Herbstmeister Borussia Dortmund.

BVB-Profis werben für die vegetarische Stadionwurst, die die Rügenwalder Mühle in den Signal Iduna Park liefert. - Bild: Rügenwalder Mühle

Vermittelt wurde die Partnerschaft vom BVB-Vermarktungspartner Lagardère Sports. Der Verein hat gezielt nach einem vegetarischen Lieferanten für das Stadion-Catering gesucht und mit der Rügenwalder Mühle einen kompetenten Partner gefunden. Der Lebensmittelhersteller erhält ab Januar das Lieferrecht für seine vegetarischen Produkte für die Publikums- und Ehrengastbereiche des BVB-Stadions. „Gemeinsam mit dem BVB möchten wir das vegetarische Angebot im Signal Iduna Park ausbauen und so die Auswahl an alternativen Produkten erweitern“, sagt Lars Theurich, verantwortlicher Brand Manager der Rügenwalder Mühle. „Stadion-Gäste können sich in Zukunft besonders auf das neue Angebot freuen.“

„Alternative Ernährungsweisen spielen in der Gesellschaft eine immer größere Rolle, von daher beschäftigen wir uns beim BVB schon seit längerem damit. Zumal unter den Spielern unserer Mannschaft ohnehin ein sehr hohes Ernährungsbewusstsein herrscht“, betont BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Die Gründe, warum Menschen bewusst weniger oder gar kein Fleisch und keine Wurst mehr essen wollen, hierfür sind vielfältig. Oft stecken ethische oder gesundheitliche Beweggründe dahinter, aber auch die Sorge um unsere Umwelt treibt viele um. Die Rügenwalder Mühle hat diese Entwicklung bereits vor einigen Jahren erkannt:

Marketingleiter Thomas Ludwig ist davon überzeugt, dass vegetarische/vegane Alternativen mehr als nur ein kurzer Trend sind – vor allem auch vor dem Hintergrund der immer drängender werdenden Klimaproblematik. „Die Partnerschaft mit dem BVB bedeutet uns viel. Denn sie beweist, dass Profisport und eine vegetarische oder vegane Ernährung super zusammenpassen. Aus der Partnerschaft ergeben sich für uns auch ganz neue Kommunikationswege. Sportmagazine wie der Kicker oder die Social-Media-Kanäle des BVB geben uns die Möglichkeit, vegetarische Produkte als selbstverständliche Ernährung auch im Sportbereich zu platzieren“, sagt Ludwig.

Thomas Joos, BVB-Teamleiter beim Vermarktungspartner Lagardère Sports, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir mit der Rügenwalder Mühle einen starken Partner für den BVB gewinnen konnten. Die Kooperation ist ein Gewinn für beide Seiten: Der BVB kann seinen Fans eine echte Alternative zur klassischen Stadionwurst bieten und die Rügenwalder Mühle auf ihre vegetarischen und veganen Produkte aufmerksam machen.“

www.ruegenwalder.de