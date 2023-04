Die neue Kompakt-Klasse

Multivac, Wolfertschwenden, startet mit der TX 6-Serie eine neue Traysealer-Modellreihe. Wie bereits die TX 7- und TX 8-Serien bieten auch die platzsparenden Neuzugänge all das, was Kunden von einer zukunftsweisenden Maschinengeneration erwarten können.

Auf der interpack in Düsseldorf erstmals live zu erleben: Der neue Traysealer TX 620. - © Multivac

Entwickelt für ein breites Anwendungsspektrum mit schnellen Produktwechseln und hoher Taktleistung, überzeugen die neuen TX 6-Modelle technisch gesehen mit intelligenter Maschinen- und Liniensteuerung, hohen Hygienestandards und gewohnter Zuverlässigkeit. Dank ihres kompakten Aufbaus lassen sie sich in unterschiedliche Produktionsumgebungen integrieren – und für mehr Effizienz auch als zweispurige Lösung auslegen.

Ausgestattet sind beide Modelle mit Servoantrieben, die hohe Geschwindigkeiten und ein schonendes Produkthandling gewährleisten. Die Maschinensteuerung und das Werkzeug­konzept, die sogenannten X-tools, stehen dabei für eine zukunftssichere Investition. Insbesondere deshalb, weil der TX 610 und der TX 620 für die Nutzung der Multivac Smart Services und der Line Control ausgelegt sind. Beide Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen in der Maschinenlänge und der nutzbaren Größe des Werkzeugs.

Die Traysealer sind auf Nachhaltigkeit getrimmt: Zum einen ist ihre lange Lebensdauer ein wichtiger Faktor, zum anderen wird je nach Anwendung komplett auf den Einsatz von Druckluft oder Kühlwasser verzichtet, was zur Ressourcenschonung beiträgt.

Die Maschinen können Trays aus Kunststoff, papier- oder faserbasierten Materialien verarbeiten. Das Anwendungsspektrum reicht von „Nur Siegeln“ über MAP-Verpacken bis zur Herstellung von Multi­Fresh-Packungen.

Das klare Bedienkonzept der TX 6-Serie sorgt für logische Arbeitsabläufe und reduzierte Fehlbedienungen. Das intuitiv bedienbare HMI erleichtert die Steuerung, denn viele Packungs- und Prozessparameter sind bereits konfiguriert und schnell abrufbar.

Für Sicherheit und Effizienz sorgen das werkzeuglose Umrüsten der Maschinen auf unterschiedliche Packungsformate und die einfache, sichere Reinigung und Wartung.

Auf der interpack wird der neue TX 620 erstmals vorgestellt. In Düsseldorf werden Fertiggerichte unter Schutzatmosphäre in einem nachhaltigen Kartontray verpackt und mit einer recyclingfähigen Folie versiegelt. Die Zuführung der manuell vorbefüllten Trays zum Traysealer erfolgt durch ein Transportband von Multivac. Für die Kennzeichnung sorgt ein Etikettierer des Typs L 310. Ein Vision System – ebenfalls von Multivac Marking & Inspection – prüft die applizierten Etiketten, wobei fehlerhafte Exemplare direkt ausgeschleust werden. Die Gutpackungen gelangen zu einem Pack Stacker MPS 102, der die Packungen stapelt und so zu einer Beschleunigung des manuellen Kartonierens im End-of-Line-Bereich beiträgt.

