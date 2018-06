27.06.2018

Die Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks zeigt ihr Können am Sonntag in Schwäbisch Gmünd

Die Gewerbeschau im Benzfeld in Schwäbisch Gmünd verwandelt sich am Sonntag, den 1. Juli in ein wahres Fest für Fleischliebhaber und Freunde anspruchsvoller Fleisch- und Küchenkultur (Eintritt kostenlos). Ab 11 Uhr vermitteln im Stundentakt hochqualifizierte Nachwuchstalente aus der Nationalmannschaft des Fleischhandwerks echtes Fleischer-Fachwissen für Jedermann.

Die Mitglieder der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks zeigen auf der Gewerbeschau im Benzfeld in Schwäbisch Gmünd ihr Können (v.l.n.r.): Clemens Reich, Raphael Buschmann, Franz Gawalski, Max Münch,... - Bild: DFV

Die ausgezeichneten Fachkräfte, die dem Bundeskader des Deutschen Fleischer-Verbandes angehören, zeigen nicht nur, wie man große Stücke fachgerecht zerlegt sondern erklären den Zuschauern auch, wie daraus zu Hause perfekte Köstlichkeiten für Grill und Pfanne werden. Zudem zeigen sie, wie man selbst Kanapees und anspruchsvolles Fingerfood herstellen kann und vermitteln hilfreiche Tipps für die Zubereitung von ausgefallenen Grillspezialitäten. Alle gezeigten Gerichte werden zudem fertig zubereitet und können vom Publikum probiert werden.

Das Programm

11 Uhr: Nachwuchsfleischer Johannes Bächtle sowie Jungmeister und Fleischsommelier Manuel Kirchhoff und Fleischermeister Christian Schneider zeigen, welche klassischen und modernen Steak-Cuts in einem Rinderroastbeef stecken. Sie erklären zudem die wichtigsten Schritte zum perfekten Steak.

12 Uhr : Fachfrau Melissa Barget sowie Fleischermeisterin und Fleischsommelière Anna Maria Büchele weihen die Besucher in die Kunst der Herstellung anspruchsvoller Appetithäppchen ein und verraten, wie man seine Gäste zu Hause mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten verwöhnen kann. Unterstützt werden sie dabei von ihren Teamkollegen.

13 Uhr: Das Nationalteam widmet sich ganz dem Thema Grillen. Von der richtigen Fleischauswahl bis zum formvollendeten Grillspieß zeigen die jungen Nachwuchstalente viel Wissenswertes rund um die sommerliche Lieblingsbeschäftigung.

15 Uhr: Jetzt heißt es „Schwein gehabt!“. Das Fleischertrio Bächtle, Kirchhoff und Schneider erklärt, zu was für delikaten „Schweinereien“ man einen ganzen Schinken veredeln kann und wie daraus Köstlichkeiten für Grill, Ofen und Pfanne werden.

www.fleischerhandwerk.de