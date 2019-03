25.03.2019

Die Internorga 2019 überzeugte alle Beteiligten

Mit einem einzigartigen Programm und zahlreichen Neuheiten unterstrich die Internorga 2019 einmal mehr ihren Status als Place-To-Be für den gesamten Außer-Haus-Markt. 1.300 Aussteller aus 25 Nationen präsentierten auf 100.000 Quadratmetern vom 15. bis 19. März 2019 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress Trends und Innovationen für die dynamische Branche.

Die Internorga überzeugte Aussteller und Besucher mit aktuellen Trends, Top-Themen und Innovationen für den gesamten Außer-Haus-Markt. - Bild: Hamburg Messe und Congress, Michael Zapf Weitere Bilder

Den 96.000 Besuchern bot sich eine inspirierende Bandbreite von vernetzter Küchentechnik und integrierten Softwarelösungen über conveniente oder vegan-vegetarische Produktinnovationen bis hin zu den neuesten Trendgetränken. Eine wesentliche Rolle spielte das Angebot umweltschonender Produktionsverfahren und Lieferketten. Premiere feierte die italienische Fachmesse Bellavita Expo.

Fünf Tage lang war die Internorga in Hamburg Anlaufstelle für das ‚Who is Who‘ des gesamten Außer-Haus-Marktes, entsprechend positiv äußerten sich die Besucher: 95 Prozent beurteilen die Leitmesse mit sehr gut bis gut, 93 Prozent würden sie weiterempfehlen – so das Umfrageergebnis eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Auch die Internationalität der Besucher ist mit sieben Prozent auf einem konstant hohen Niveau. Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH, sieht die Internorga in jeder Hinsicht bestätigt: „Die Internorga ist durch ihre Themenvielfalt einzigartig und bietet unzählige Möglichkeiten, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Diese Chance gilt es zu nutzen, um mit der Dynamik der Branche mitzuhalten. Wir freuen uns sehr über das positive Feedback von Besuchern und Ausstellern, das die Bedeutung und die hohe Qualität der Messe bestätigt.“ Dies spiegelt sich auch in der Beurteilung durch die Aussteller wider: 80 Prozent bewerten die Internorga mit sehr gut bis gut und 86 Prozent würden die Leitmesse weiterempfehlen.

Ebenso begeistert zeigte sich Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, der sich am letzten Messetag über die Trends und Innovationen des Außer-Haus-Marktes bei einem Rundgang informierte: „Die Internorga ist eine internationale Leitmesse mit innovativen Strategien und Angeboten der Aussteller. Sie stärkt den Messestandort Hamburg und ist ein Gewinn für die Unternehmen der Gastronomie und Lebensmittelbranche in Hamburg und ganz Deutschland.“

Deutschlandpremiere: Bellavita Expo

Bekannt für innovative Konzepte bot die Internorga mit der neuen Fachmesse Bellavita Expo der Lieblingsküche der Deutschen erstmals eine Bühne. Mit ihrem Auftritt auf der Internorga feierte die führende Fachmesse für italienische Food & Beverage-Produkte außerhalb Italiens ihre Deutschlandpremiere. Zahlreiche kleine Manufakturen und bekannte Marktführer präsentierten auf der Sonderfläche hochwertige Spezialitäten aus ganz Italien.

Ebenfalls neu: Eine Masterclass zum hochaktuellen Thema International Growth & Franchising, in der Experten dem Fachpublikum wertvolle Tipps rund um Expansionsstrategien sowie Mechaniken des Franchising offenlegten.

Newcomer und Bewährtes

Als Publikumsmagnet erwies sich erneut die Craft Beer Arena mit mehr als 30 Handwerksbrauereien und einer eigenen Vortragsreihe. Erfolgreich war auch die zweite Auflage der Craft Spirit Lounge, die in diesem Jahr auf vergrößerter Fläche die Vielfalt handgemachter Spirituosen zeigte. Ebenfalls vergrößert präsentierte sich der Grill & BBQ Court, auf dem Besucher neueste Grillgeräte erleben und mit Experten in den Austausch treten konnten. Weitere Höhepunkte waren die Newcomers Area sowie das Trendforum Pink Cube. Das Food Truck Village vor dem Haupteingang der Messe lud zum Austausch mit erfahrenen Truckern ein und bot vielfältige Angebote für eine kulinarische Pause. Beliebte Anlaufstelle für Bäcker und Konditoren waren die beiden Sonderformate Baker‘s Blue Box sowie die BACK Stage.

Internationale Kongresse mit hochkarätigen Rednern

Das umfangreiche Kongressprogramm mit insgesamt 3.000 Teilnehmern war restlos ausverkauft. Renommierte Wissenschaftler, Berater und Experten der Branche referierten bei den drei Top-Kongressen – dem 38. Internationalen Foodservice-Forum, dem 45. Deutschen Kongress für Gemeinschaftsgastronomie und dem 9. Forum Schulcatering – und lieferten den Entscheidern des Außer-Haus-Markts wertvolle Einblicke in und neue Impulse für die Branche.

Die nächste Internorga findet vom 13. bis 17. März 2020 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt.

www.internorga.com