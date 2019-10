07.10.2019

Die Intergastra wächst weiter

Die Intergastra (15. - 19. Februar 2020), Leitmesse für Hotellerie und Gastronomie in Stuttgart, wird insgesamt 115.000 m2 Hallenfläche belegen. „Die außerordentlich gute Auslastung zu diesem frühen Zeitpunkt spiegelt die positive Stimmung und erfreuliche Konjunkturlage der Branche wider“, erklärt Ulrich Kromer, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. Kommendes Jahr rechnet die Messe mit rund 1.400 Ausstellern und über 100.000 Besuchern.

Im Olympiajahr 2020 erwartet die Messe Stuttgart mehr als 100.000 Besucher auf der Intergastra. - Bild: Messe Stuttgart Weitere Bilder

„Die Intergastra erfreut sich einer noch stärkeren Nachfrage als bei der letzten Veranstaltung. Grund dafür sind unter anderem zahlreiche Neuaussteller sowie die IKA/Olympiade der Köche – die älteste internationale Kochkunstausstellung. Sie findet 2020 zum ersten Mal in Stuttgart und parallel zur Intergastra statt“, so Kromer. Im Olympiajahr treten unter dem Messemotto #dabeiseinistalles mehr als 2.000 professionelle Köche aus über 70 Ländern im fairen Wettstreit gegeneinander an und feilen mit Leidenschaft am perfekten Zusammenspiel von Zutaten, Zubereitung und der Speisenpräsentation.

Entscheidende Erfolgsgaranten der Intergastra sind unter anderem die konsequente Ausrichtung auf innovative Themen, das facettenreiche Angebot und die thematische Hallenplanung. Fachbesucher schätzen die klare Aufteilung zwischen Küchentechnik, Food, Ambiente und Ausstattung für Hotel sowie Gastronomie, Dienstleistung, Getränke, Kaffee und der Gelatissimo, der größten Fachmesse für handwerklich hergestelltes Speiseeis nördlich der Alpen. Zudem profitieren die Besucher vom innovativen Rahmenprogramm wie der DEHOGA-Bühne mit interessanten Vorträgen, dem Fokus Hotel oder Stuttgarter Coffee Summit sowie den NewCome Areas.

Smarte Lösungen für die Hotels der Zukunft

Alles rund um die Hotelbranche erfahren Besucher im exklusiven Ambiente der sechsten Ausgabe vom Themenpark Fokus Hotel in Halle 4. Neben Produktinnovationen und Lösungskonzepten für Hoteliers trumpft die sechste Ausgabe des Themenparks exklusiv mit dem Mock-up-Zimmer einer neuen Hotelmarke auf, die in Stuttgart ein Hotel eröffnet. Darüber hinaus erwarten die Besucher spannende Vorträge zu den neuesten Hoteltrends und Best-Practice-Beispielen.

Treffpunkt für die Kaffee-Branche

Vorträge, interaktive Workshops und Verkostungen – in Zusammenarbeit mit Coffee Consulate werden beim fünften Coffee Summit in der Alfred Kärcher Halle (Halle 8) und dem zweiten Coffee Symposium in dem Kongresszentrum West die aktuellen Entwicklungen der Branche erlebbar. Im internationalen Ambiente steht die umfassende Wertschöpfungskette von der Bohne bis in die Tasse im Fokus. Das Rösterdorf als bewährtes Highlight und die Cuptastings fördern darüber hinaus den Austausch zu neuesten Kaffee-Trends und runden das Konzept des Stuttgarter Coffee Summits ab.

Volle Fahrt voraus auf der Straße der eGastronomie

Mit dem Themenpark „Straße der eGastronomie“ an Eingang Ost besetzt die Intergastra erstmalig das Thema E-Mobilität und verknüpft es mit den Bedürfnissen der Hotellerie und Gastronomie. In Zusammenarbeit mit eltefa, der Fachmesse für Gebäudetechnik und Elektromobilität, liefert sie innovative Möglichkeiten für Hoteliers und Gastronomen, um mit einer intelligenten Infrastruktur sowie hochwertigen Ladestationen einen Mehrwert für ausgewählte Zielgruppen zu schaffen.

Die Trends von morgen

Auf der Intergastra werden auch 2020 in zahlreichen Wettbewerben und Sonderschauen die Trends von morgen gesetzt – so auch auf der NewCome, der Sonderschau für Start-up-Gründer, Jungunternehmer und Innovatoren. Hier erfahren Besucher im L-Bank Forum (Halle 1) und Halle 7 kreative und neuartige Lösungen für ihr Gastronomie- oder Hotelleriebusiness.

Die DEHOGA-Bühne als innovativer Dreh- und Angelpunkt

Die DEHOGA-Bühne in Halle 7 ist während der Intergastra ein wichtiger Treffpunkt für die Fachwelt, denn hier präsentieren sich zahlreiche hochkarätige Stars der Branche: unter anderem Johann Lafer, Alexander Hermann, Roland Trettl und Cornelia Poletto. Darüber hinaus bietet der Branchenverband mit seinem Bühnenprogramm Vorträge zu aktuellen Fachthemen sowie spannende Diskussionsrunden, Shows und gute Unterhaltung. Jungunternehmer haben indes beim Intergastra Innovationspreis und bei einer dreiminütigen Konzeptpräsentation auf der DEHOGA-Bühne und vor einer Fachjury die Chance, ihre Expertise und die Einmaligkeit ihrer Konzepte zu beweisen. Der Innovationspreis wird von der Intergastra, der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung sowie der DEHOGA Baden-Württemberg für besonders zukunftsträchtige Branchenideen verliehen. Gewinnentscheidend sind wichtige Faktoren wie Innovationspotential, Wirtschaftlichkeit, Design, Funktionalität und Praxisbedeutung des Konzeptes. Die Sieger treten anschließend in weiteren Wettbewerben gegeneinander an und der 1. Preis ist im Landesfinale mit 3.000 Euro dotiert. Der Couvert d’Or ist indes ein Wettbewerb, bei dem sich alles um den stilvoll gedeckten Tisch dreht – er wird vom Verband der Servicefachkräfte, Restaurant- und Hotelmeister (VSR) Sektion Stuttgart in Halle 7 veranstaltet.

IKA/Olympiade der Köche

Vom 14. - 19. Februar 2020 findet erstmals parallel zur Intergastra die IKA/Olympiade der Köche auf der Messe Stuttgart statt. Die älteste und größte Kochkunstausstellung der Welt wird vom Verband der Köche Deutschlands e. V. ausgerichtet und setzt seit 100 Jahren kulinarische Trends. Intergastra-Besucher haben in den Hallen C1 und C2 die Möglichkeit, den internationalen Köche-Teams beim Live-Kochen über die Schulter zu schauen, sie beim Zubereiten der rund 8.000 internationalen Menüs anzufeuern und diese hochwertigen Gerichte aus aller Welt selbst zu kosten.

www.intergastra.de