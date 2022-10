07.10.2022

Die Intergastra 2024 startet durch

Vom 3. bis 7. Februar 2024 will die Intergastra in Stuttgart ihre Erfolgsgeschichte fortschreiben. Als eine der Top-3-Fachmessen für Hotellerie, Gastronomie und Außer-Haus-Markt in Europa bietet sie den Fachbesuchern Informationen zu den neuesten Produkten und Trends am Markt und die Möglichkeit, sich auszutauschen sowie das eigene Netzwerk auszubauen.

Die nächste Intergastra findet vom 3. bis 7. Februar 2024 auf der Messe Stuttgart statt. - Bild: Landesmesse Stuttgart GmbH

„Gemeinsam mit der Hotellerie und Gastronomie blicken wir als Messeveranstalterin auf schwierige Zeiten zurück und stehen bereits vor neuen massiven Herausforderungen, um nur die Energiekrise oder aktuelle Lieferengpässe zu nennen“, so Andreas Wiesinger, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. Er betont: „Diesen Herausforderungen gilt es mit kreativen Ideen und einem guten Netzwerk zu begegnen. Daher freuen wir uns, dass der Startschuss für die Intergastra 2024 gefallen ist und wir starke PartnerInnen wie den Dehoga und den VKD mit der IKA/Olympiade der Köche an unserer Seite haben.“ Die Intergastra, die mit ihren Themen immer ganz nah am Puls der Zeit liegt, will auch 2024 zukunftsweisende Impulse geben. Die Vielfalt und Qualität der AusstellerInnen sowie das breit gefächerte Rahmenprogramm machen die Fachmesse zum Trendbarometer der Branche.

Anmeldephase gestartet

Die Planungen für die Intergastra 2024 sind angelaufen und interessierte AusstellerInnen können sich ab sofort anmelden. „Mit einer frühzeitigen Anmeldung haben ausstellende Unternehmen die Chance, sich ihren Standplatz zu sichern, Platzierungswünsche zu äußern und die Intergastra 2024 aktiv mitzugestalten“, erklärt Markus Tischberger, Manager Messe- und Eventleitung der Intergastra.

www.intergastra.de