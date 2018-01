04.01.2018

Die Intergastra 2018 wird größer denn je

Die Intergastra, eine der wichtigsten europäischen Fachmessen der Hotel- und Gastronomiebranche in Stuttgart, wächst 2018 weiter: Mit der neuen Paul Horn Halle (Halle 10) gewinnt die Messe rund 15.000 m² Fläche, die Raum für 100 weitere Aussteller bietet.

Der Branchentreff für Hotellerie und Gastronomie zeichnet sich durch eine intelligente thematische Planung und Struktur aus: So ist zu jedem Themenschwerpunkt die ganze Bandbreite von Marktführern bis zu kleinen Nischenanbietern kompakt in einer Halle zu finden.

Schon jetzt online über das Rahmenprogramm informieren

Wer sich trotz Größe und Vielfalt der Intergastra einen guten Überblick verschaffen und nichts verpassen möchte, setzt auf eine gezielte Vorbereitung. Dafür können sich Besucher schon jetzt online über das Rahmenprogramm und alle Events, Vorträge und Workshops informieren und ihre wichtigsten Stationen auf der Messe mit ausreichend Vorlauf festlegen. „Eine gute Vorbereitung ist wichtig“, so Markus Tischberger, Projektleiter der Intergastra bei der Messe Stuttgart. „Das beginnt damit, dass man sich selbst fragen sollte ‚Was brauche ich für meinen Betrieb? Wo möchte ich mich informieren‘? Mit Hilfe des Ausstellerverzeichnisses, das wir auf der Website und in der App zur Verfügung stellen, kann man bereits im Vorfeld herausfinden, welche Aussteller wo platziert sind und welche Produkte diese auf der Messe vorstellen. Außerdem gibt es eine sehr umfangreiche Programmdatenbank, so dass sich die Besucher ihre Tage – auch was die Veranstaltungen angeht – gezielt einteilen können. Meine persönliche Empfehlung: Planen Sie lieber zwei Tage als einen Tag ein.“

Neue Angebote, Produktinnovationen und Lösungskonzepte werden in Sonderflächen wie Fokus Hotel oder der Gründerplattform Newcome vorgestellt. Der Intergastra Innovationspreis wird in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal verliehen, und verschiedene Wettbewerbe wie das Finale des Aramark Chefs‘ Cup werden in der Arena der Wettbewerbe entschieden. Auf der DEHOGA-Bühne erwarten die Besucher Vorträge und Diskussionen zu spannenden Themen wie Hotelinnovationen oder Gastronomie im digitalen Wandel.

Jetzt Tickets sichern

Die Intergastra hat vom 3. bis 6. Februar von 10 bis 18 Uhr und am 7. Februar von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Im Ticketservice der Messe Stuttgart können die Eintrittskarten im Vorfeld der Veranstaltung online gekauft und sofort ausgedruckt werden. Im Vorverkauf kostet die Tageskarte 30 Euro, die Zwei-Tages-Karte, die zum Zutritt an zwei beliebigen Veranstaltungstagen berechtigt, liegt bei 50 Euro. Bereits vorhandene Eintrittscodes können im Ticketservice gegen Tagestickets eingelöst werden. Für Kurzentschlossene gibt es außerdem an den Kassen vor Ort die Möglichkeit, ein Tagesticket für 40 Euro oder ein Zwei-Tages-Ticket für 60 Euro zu erwerben.

www.intergastra.de