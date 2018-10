29.10.2018

Die Haselnuss: Im Kern liegt die Kraft

Haselnüsse sind an Vielseitigkeit kaum zu übertreffen. Die beliebte Nussart eignet sich hervorragend zum Knabbern für zwischendurch, ist Bestandteil von Nussmischungen und bereichert herzhafte wie süße Gerichte.

Haselnüsse sind eine gute Quelle für Vitamin E, das der menschliche Körper nicht selbst produzieren kann. - Bild: knipseline / www.pixelio.de

Auch verarbeitet ist die Haselnuss häufig zu finden, zum Beispiel in Gebäck oder als Nougat und Krokant. Die energiereichen Früchte sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

Haselnüsse gibt es in unterschiedlichen Formen und Qualitäten. Nach ihrer Form werden sie in drei Gruppen eingeteilt: rund, spitz und mandelförmig. Am häufigsten gibt es bei uns die runden, mittelgroßen Haselnüsse. Diese sind leicht zu knacken und qualitativ sehr hochwertig. Daher werden sie meist als ganze Kerne angeboten.

Botanisch handelt es sich um eine „echte“ Nussfrucht. Das heißt, die Fruchtwand ist komplett verholzt und umschließt einen essbaren Samen. Die bei uns angebotenen Haselnüsse stammen überwiegend von Sorten der Gemeinen Hasel Corylus avellana – auch bekannt als „Zellernüsse“ – oder der Lambertshasel Corylus maxima, der sogenannten „Lambertsnuss“. Die Gemeine Hasel ist auch bei uns weit verbreitet und gehört zu den ältesten heimischen Obstarten.

Nüsse sind energiereiche Lebensmittel. 100 Gramm Haselnüsse enthalten immerhin 644 Kilokalorien, was etwa dem Kaloriengehalt von sieben Bananen oder 10 Äpfeln entspricht. Das ist überwiegend auf den hohen Fettgehalt von insgesamt 62 Gramm zurückzuführen. Allerdings handelt es sich dabei vor allem um ungesättigte Fettsäuren, die einen positiven Effekt auf den Fettstoffwechsel haben. Der hohe Ballaststoff- und Proteingehalt sorgen allerdings für eine schnelle Sättigung, sodass eine Gewichtszunahme bei maßvollem Genuss eher nicht zu befürchten ist.

Haselnüsse sind eine gute Quelle für Vitamin E, das der menschliche Körper nicht selbst produzieren kann. Vitamin E soll vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen, Alterungsprozesse im Körper verlangsamen, entzündungshemmend wirken und die Wundheilung beschleunigen. Zudem enthalten Haselnüsse verschiedene Vitamine der B-Gruppe – wie Folsäure – sowie Mineralstoffe und Spurenelemente, insbesondere Calcium, Kalium, Magnesium, Kupfer und Zink. Auch wichtige sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide und Flavonoide sind vorhanden, die beide eine zellschützende Wirkung haben.

Haselnüsse sind ein idealer Snack für zwischendurch – pur, gesalzen oder geröstet – und lassen sich leicht in den Speiseplan einbinden. Sie bereichern jedes Früchtemüsli, sind eine tolle Ergänzung in Obstsalaten, Desserts oder beim Backen – als ganze Kerne, gehackt oder gemahlen.

Heike Stommel, www.bzfe.de