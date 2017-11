15.11.2017

Die Gewinner des Intergastra Innovationspreises stehen fest

Mit originellen Ideen und Konzepten erfindet sich die Gastronomie- und Hotelleriebranche ständig neu. Unter allen zukunftsträchtigen Innovationen wählte eine hochkarätige Jury jetzt die Sieger des Intergastra Innovationspreises in den Kategorien Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit, Design und Funktionalität, IT Solutions und Küchentechnik aus.

Die dreizehnköpfige Fachjury bewertete dabei Kriterien wie Innovationsgrad, Bedeutung für die Praxis, Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei Einsatz und Umsetzung.

Der Gewinner der Kategorie Qualitätssicherung und Wirtschaftlichkeit ist Flowtify. Das digitale System ermöglicht papierloses Hygiene- und Qualitätsmanagement und unterstützt bei der webbasierten Umsetzung und Auswertung einer lückenlosen Eigendokumentation. Nutzer profitieren vom schnelleren Informationsfluss, automatisierten Eingabemöglichkeiten und einer digitalen Archivierung von Checklisten in der Cloud.

In der Kategorie Design und Funktionalität setzte sich the Pure von Echtermann durch. Das sensorgesteuerte, multifunktionelle Armaturensystem zur kontaktlosen Dosierung von Wasser, Seife und Desinfektionsmittel vereint drei Arbeitsgänge in einer Armatur und ist ideal für alle hygienischen Bereiche wie Großküchen, Schulen oder Kindertagesstätten. Das Beste daran: Die Armatur sorgt für eine Wassereinsparung von rund 70 Prozent.

Code2order, ein digitales Gäste-Service-System für Hotels, machte das Rennen in der Kategorie IT Solutions. Das System ist auf jedem Endgerät problemlos verfügbar und stellt wichtige Informationen und Services digital für Gäste bereit. Dabei ist keine Erst- und Folgeinvestition in Apps und entsprechende Hardware nötig.

Der Gewinner in der Kategorie Küchentechnik ist die digitale Vernetzungslösung Connected Cooking, mit der sich ein oder mehrere Rational- oder Frima-Geräte in ein Netzwerk einbinden, zentral steuern und digital verwalten lassen. So können beispielsweise Push-Nachrichten in Echtzeit empfangen, Geräteeinstellungen übertragen und Servicepartner auf Wunsch automatisch informiert werden.

Preisverleihung auf der Intergastra 2018

Die offizielle Preisverleihung des Innovationspreises findet während der feierlichen Eröffnung der Intergastra 2018 statt. Er wird in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung und der Dehoga Baden-Württemberg verliehen.

www.intergastra.de/innovationspreis