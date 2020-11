19.11.2020

Die Frischpack-Gruppe hat einen neuen Geschäftsführer

Das Geschäftsführungsteam der Frischpack-Gruppe ist wieder komplett: Der neue Vorsitzende des Familienunternehmens ist seit Anfang November Dieter Baur. Gemeinsam mit seinen Geschäftsführungskollegen Horst Luchtefeld und Stefan Welter will der 49-Jährige ab sofort das nachhaltige Wachstum von Frischpack weiter vorantreiben.

Dieter Baur verantwortet ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung der Frischpack-Gruppe. - Bild: Frischpack

Dieter Baur bringt eine ausgeprägte Expertise im kaufmännischen Bereich und im Supply Chain Management mit. Darüber hinaus sind dem Diplom-Ingenieur die Strukturen von Familienunternehmen bestens vertraut. Nach einigen Jahren bei der Henkel AG & Co KGaA, bei der Dieter Baur unter anderem internationale Führungsverantwortung mit dem Schwerpunkt Supply Chain und Produktion hatte, wechselte er 2012 in das Familienunternehmen DALLI WERKE GmbH & Co. KG. Dort war er zunächst kaufmännischer Geschäftsführer, die letzten Jahre Geschäftsführer der Unternehmensgruppe mit Verantwortung für alle Standorte. Unabhängig davon hat Dieter Baur fundierte Kenntnisse des B2B-Geschäftes und der FMCG-Branche und kann sich so auch sehr gut auf die Bedürfnisse der Frischpack-Kunden und -Lieferanten einstellen.

„Die Frischpack-Gruppe mit ihren breit gefächerten Geschäftsfeldern Co-Packing, Food Service, Industrie und LEH, ihrer Marktposition und ihrer ausgeprägten Innovations- und Nachhaltigkeitskultur beeindruckt mich zutiefst“, betont Dieter Baur. „Ich setze alles daran, meine bisherigen Erfahrungen optimal für die Weiterentwicklung der beiden Standorte Frischpack in Mailling und Baackes & Heimes in Viersen einzubringen.“ Unterstützt wird Dieter Baur dabei von den beiden weiteren Geschäftsführern Stefan Welter und Horst Luchtefeld. „Wir sind davon überzeugt mit Dieter Baur die nur kurz vakante Position des Vorsitzenden der Geschäftsführung optimal besetzt zu haben“, kommentiert Barbara von Hagmann, Vorsitzende des Beirats der Frischpack-Gruppe. „Neben seinen vielfältigen Kompetenzen hat uns im Gespräch auch sein Wertebewusstsein begeistert, das perfekt zum Unternehmensleitbild unseres Familienunternehmens passt.“

www.frischpack.de