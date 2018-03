26.03.2018

Die EU schützt unser kulinarisches Erbe

Heimische Produkte sind immer gefragter. Entsprechend immer größer wird das Angebot an regionalen Erzeugnissen. Zertifizierungen sind dabei ein wichtiger Qualitätsindikator, doch der Dschungel an Gütesiegeln wird immer unübersichtlicher. Wichtig zu wissen also, was hinter den EU-Herkunftszeichen „geschützte geografische Angabe g.g.A.“, „geschützte Ursprungsbezeichnung g.U.“ und dem EU-Qualitätszeichen „geschützte traditionelle Spezialität g.t.S.“ steckt.

Schwäbisch-Hällische Eichelmastschweine bewegen sich frei auf der Weide. - Bild: BESH Weitere Bilder

Ob Kürbiskernöl aus Österreich, Champagner aus Frankreich oder Feta aus Griechenland: Viele traditionelle Produkte aus Europa sind unmittelbar mit einer ganz bestimmten Region, einer Rezeptur und genau festgelegten Zutaten verknüpft. Ihre verbürgte Herkunft und ihre hohe Qualität machen sie einzigartig – und zwar weltweit. Dass solche regionaltypischen Produkte etwas ganz Besonderes sind, als Originale bewahrt und vor Nachahmung geschützt werden müssen, hat die EU bereits im Jahr 1992 erkannt und die beiden Herkunftsschutzzeichen „g.g.A.“ und „g.U.“ eingeführt.

Produkte, die das „g.g.A.“-Zeichen tragen, müssen in der genannten Region und getreu traditioneller Verfahren hergestellt und verarbeitet werden. Die Rohstoffe müssen nicht unbedingt aus der Region stammen. Bei einer Reihe von Spezialitäten wie bei Schwäbisch-Hällischem Qualitätsschweinefleisch g.g.A., das 1998 das EU-Siegel erhalten hat, ist dies dennoch der Fall.

Spezialitäten, die das „g.U.“-Schutzzeichen tragen, müssen ausnahmslos in einer Region erzeugt, verarbeitet und hergestellt werden. Auch alle Roh- und Inhaltsstoffe müssen aus der genannten Region stammen. Dies ist beispielsweise bei Fränkischem Grünkern g.U. oder Allgäuer Emmentaler g.U. der Fall.

Das Gütezeichen „g.t.S.“ bezieht sich nicht auf einen geografischen Ursprung, sondern hebt die traditionelle Zusammensetzung des Produkts oder ein traditionelles Herstellungs- und/oder Verarbeitungsverfahren hervor. Der Produktionsprozess ist an kein Gebiet gebunden, entscheidend ist allein, dass dem traditionellen Rezept oder Herstellungsverfahren gefolgt wird. Zu dieser Kategorie gehören beispielsweise Heumilch g.t.S., die in Deutschland, Österreich und anderen Ländern geschützt ist.

Die regionalen Spezialitäten sind das Spiegelbild einer lebendigen kulinarischen Kultur, die es zu erhalten gilt. Das unverwechselbare Geschmackserlebnis auf höchstem Qualitätsniveau garantieren strenge Prüfverfahren und regelmäßige Kontrollen. Sobald eine Spezialität g.g.A.- bzw. g.U.-zertifiziert ist, steht sie unter regelmäßiger Beobachtung und Kontrolle, um den hohen Qualitätsansprüchen der Europäischen Union weiterhin gerecht zu werden.

Bei der Erzeugung von Schwäbisch-Hällischem Qualitätsschweinefleisch g.g.A., welches bereits intern streng kontrolliert wird, überwacht das dafür akkreditierte Institut Lacon im Auftrag direkt bei den Herstellern und Produzenten die genaue Einhaltung der Spezifikationen. Lacon wiederum wird vom Regierungspräsidium Stuttgart überwacht – die Kontrolle der Kontrolle. Die Prüfungen finden mindestens einmal im Jahr statt, die Kontrollart ist vergleichbar mit der Öko-Kontrolle.

Für Verbraucher sind die EU-Herkunftszeichen klare Signale: Hier kann unbesorgt zugreifen, wer echten Genuss mit Heimatverbundenheit und aus eindeutiger Herkunft schätzt. Zudem steht der Spezialitätenschutz für Handwerkskunst und Tradition, für Lebensmittel mit Geschmack und Geschichte.

Im englischsprachigen Raum übrigens wird g.g.A. mit „protected geographical indication (PGI)“ bezeichnet, g.U. mit „protected designation of origin (PDO)“ und g.T.S. mit „traditional speciality guaranteed (TSG)“. Aber das ist im Grunde nicht wichtig. Die Siegel – blau-gelb für g.g.A., rot-gelb für g.U. sowie gelb-blau für g.t.S. – sind europaweit ein Signal für Lebensmittel von besonderer Qualität.

Alle EU-weit geschützten Spezialitäten sowie Anträge auf EU-Siegel sind zu finden unter: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH)

www.haellisch.de