Die Ecken machen den Unterschied

Für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln müssen Stapelbehälter für eine wiederkehrende Verwendung möglichst langlebig und robust, aber vor allem lebensmittelecht und hygienisch so konzipiert sein, dass es zu keinerlei Kontamination von Waren durch Verunreinigungen führt, wenn die Behälter übereinandergestapelt werden.

Behälter aus der Highline-­Serie mindern durch spezielle Stapelecken mit Verunreinigungsschutz sowie exakt an die Ecken angepasste, ­hygienische Stapelfüße das Risiko der Kontamination von ­Lebensmitteln um ein­ ­Vielfaches. Mohn - © Mohn

Bei konventionellen Stapelbehältern aus Edelstahl ist häufig zu beobachten, dass es über die offen konstruierten Stapelecken im Behälterinneren zu Verunreinigungen kommt, wenn die Behälter übereinandergestapelt sind. Schmutz und Wasser können ungehindert über die Stapelfüße eindringen.

Behälter aus der Highline-Serie von Mohn, Meinerzhagen, mindern durch speziell entwickelte Stapelecken sowie exakt an die Ecken angepasste Stapelfüße das Risiko der Kontamination von Lebensmitteln. Die Stapelfüße stehen durch den Verunreinigungsschutz an den Stapelecken der Behälter außen geschützt. Dank der soliden Ecken ist das sichere Handling und Platzieren der Behälter übereinander kein Problem. Selbst dann nicht, wenn der aus robustem Vollmaterial konstruierte, umlaufende Rand der Behälter eine Beschädigung davonträgt. Die Stapelbehälter der Highline-Serie entsprechen der Good Manufacturing Practice (GMP) und sichern die hygienische Herstellung. Das Volumen und die erforderliche Traglast für die zu stapelnde Anzahl an Behältern fertigt Mohn individuell je nach Kundenwunsch und Einsatzzweck.

