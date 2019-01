14.01.2019

DGE vergibt „DGE ZERT-KONFORM“-Logo

Mit dem neuen „DGE ZERT-KONFORM“ Logo kennzeichnet die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) einzelne Speisekomponenten und Speisen, die als Basis für eine gesundheitsfördernde Verpflegung geeignet sind. Betriebe können dadurch ihre Menüs flexibler zusammenstellen. Zudem bilden diese zertifizierten Speisekomponenten die Grundlage für eine DGE-zertifizierte Menülinie bzw. eine eigene DGE-Zertifizierung.

(v.l.n.r) Frank Moning (Betriebskoordinator der Manufaktur der WISAG Care Catering), Professor Dr. Margit Bölts (Leiterin des Referats Gemeinschaftsverpflegung und Qualitätssicherung der DGE), Ernst Sandmann... - Bild: WISAG, 2018, Mike Henning

Damit geht die DGE auf die veränderten Anforderungen an eine individuelle Speiseplanung in Gemeinschaftseinrichtungen wie Senioreneinrichtungen, Betrieben, Kliniken, Kindertagesstätten und Schulen ein. Das neue DGE-Logo schafft Transparenz im Hinblick auf die Qualität, Zubereitungsart und Inhaltsstoffe von Getreideprodukten, Salaten, Gemüse-, Fleisch- und Fischgerichten.

„Speisepläne, die auf Grundlage unserer DGE-Qualitätsstandards zertifizierungsfähig sind, lassen sich wie in einem Baukastensystem einfach und schnell zusammenstellen. Damit kommen mehr Menschen in den Genuss einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Mahlzeit“ sagt Prof. Dr. Margit Bölts, Leiterin des Referates Gemeinschaftsverpflegung der DGE.

Bei der Vergabe des „DGE ZERT-KONFORM“ Logos prüft die DGE Produkte von Caterern und Produzenten von Menükomponenten z. B. anhand von Rezepturen, Produktdatenblättern und Nährwertberechnungen. Ihr Angebotsportfolio muss dabei mindestens über 150 Speisekomponenten verfügen. Neben Lebensmittelqualitäten und -häufigkeiten stehen die Fett- und Zuckergehalte besonders im Vordergrund. Nur wenn die Speisekomponenten alle Qualitätsansprüche nach dem bewährten DGE-Qualitätsstandard einhalten, ihre Produktion vor Ort in der Küche alle Kriterien erfüllt und aus ihnen ein mit dem jeweiligen DGE-Qualitätsstandard konformer Speiseplan zusammengestellt werden kann, zertifiziert die DGE sie mit dem „DGE ZERT-KONFORM“ Logo.

Bei der Entwicklung des Zertifizierungsverfahrens fungierte die WISAG Care Catering GmbH & Co. KG Manufaktur in Bochum als Pilotbetrieb. Die DGE verlieh ihr als ersten Betrieb das neue Logo für Speisekomponenten. Mehr als 7.000 Essen bereiten die Köche des Betriebs täglich zu. Damit versorgen sie Kliniken und Seniorenheime in ganz Deutschland im Cook-&-Chill-Verfahren. Ihre Menüpläne können sich Krankenhäuser und Seniorenheime, die sich von der Manufaktur beliefern lassen, aus einer Auswahl von über 300 Speisenkomponenten nach dem Baukastenprinzip individuell zusammenstellen. Rund die Hälfte davon sind nun mit dem Logo „DGE ZERT-KONFORM“ versehen: Dazu gehören Fleisch, Fisch, Sättigungsbeilagen, Gemüse und Suppen. Diese Kennzeichnung liefert Anhaltspunkte für einen ausgewogenen Speiseplan und vereinfacht für Einrichtungen, die eine DGE-Zertifizierung anstreben, die Auswahl geeigneter Menüs erheblich.

Neben den Speisen wurden in dem Audit der DGE auch Organisationsstrukturen und Hygieneaspekte geprüft: etwa die korrekte Zuordnung von Artikelnummern und Zutaten im Einkauf, Gewährleistung der Kühlkette, Bereitstellung eines permanenten, qualifizierten Ansprechpartners im Hygiene- und Verpflegungsbereich sowie die Einhaltung sämtlicher relevanten Gesetze. „Mit dem neuen DGE-Logo für Speisenkomponenten aus der Manufaktur nehmen wir eine wichtige Vorreiterrolle auf dem Markt ein“, sagt Ernst Sandmann: „Das liegt uns sehr am Herzen, denn gerade für Krankenhauspatienten und Senioren ist gesunde Ernährung essenziell.“

