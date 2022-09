23.09.2022

DGE: Neues Präsidium gewählt

Auf der Mitgliederversammlung am 31. August 2022 fand die Neuwahl des Wissenschaftlichen Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) statt. Die Mitglieder wählten Prof. Dr. Bernhard Watzl, Leiter i. R. des Instituts für Physiologie und Biochemie der Ernährung am Max- Rubner- Institut (MRI), Karlsruhe für die nächsten drei Jahre zum neuen DGE-Präsidenten. Er folgt auf Prof. Dr. Jakob Linseisen, Universität Augsburg, der seit 2019 das Amt innehatte. Prof. Dr. Britta Renner von der Universität Konstanz und Prof. Dr. Ute Nöthlings, Rheinische Friedrich- Wilhelms- Universität Bonn, wurden als Vizepräsidentinnen gewählt.

Prof. Dr. Bernhard Watzl ist neuer DGE-Präsident. - Bild: DGE

Der Oecotrophologe Bernhard Watzl leitete bis Januar 2022 das Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung am Max- Rubner- Institut (MRI) in Karlsruhe und ist weiterhin am Karlsruher Institut für Technologie als außerplanmäßiger Professor tätig. Er ist Vorsitzender der DGE-Arbeitsgruppen „Lebensmittelbezogene Ernährungsempfehlungen“ und „Evidenzbasierte Leitlinie: Proteinzufuhr und Prävention ausgewählter ernährungsmitbedingter Krankheiten“. Seine experimentellen Arbeiten liegen im Bereich der immunmodulatorischen Wirkungen verschiedener Lebensmittelinhaltsstoffe. Auf der Ebene der Lebensmittel steht deren präventive Wirkung im Mittelpunkt seiner Arbeit.

Britta Renner leitet seit 2007 den Lehrstuhl für Psychologische Diagnostik und Gesundheitspsychologie an der Universität Konstanz. Sie ist promovierte Psychologin und forscht zu psychologischen Determinanten des Gesundheitsverhaltens, fokussiert auf das Ernährungsverhalten sowie die Entwicklung mobiler Interventionen zur Verhaltensänderung. Subjektive Risikoeinschätzung, Risikokommunikation und Gesundheitsverhalten sind weitere Schwerpunkte ihrer Forschung. Sie ist Sprecherin des BMBF- Verbundprojekts „SMARTACT“ und des Forschungsprojekts „Collective Appetite“ des DFG- Exzellenz- Clusters EXC 2117 „Collective Behavior“. Renner ist u. a. stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (WBAE).

Ute Nöthlings ist Professorin für Ernährungsepidemiologie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Sie leitet die DONALD Studie (Dortmund Nutrition and Anthropometry Longitudinally Designed Study), eine offene Kohortenstudie im Kindes- und Erwachsenenalter. Gleichzeitig erforscht sie Ernährungsmuster in epidemiologischen Studien sowie Risikofaktoren für chronische Erkrankungen, inkl. solcher, die auf Biomarkern basieren. Sie führt verschiedene über Drittmittel geförderte Projekte durch und leitet das BMBF-geförderte Kompetenzcluster der Ernährungsforschung Diet- Body- Brain (DietBB).

Die weiteren acht gewählten Persönlichkeiten aus verschiedenen ernährungswissenschaftlichen Disziplinen sind: Prof. Dr. Jakob Linseisen, Universität Augsburg, Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, HAW Hamburg, PD Dr. Ute Alexy und Prof. Dr. Sabine Ellinger, beide Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Prof. Dr. Anja Kroke, Hochschule Fulda, Prof. Dr. Dorothee Volkert, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. Sascha Rohn, Technische Universität Berlin und Prof. Dr. Jasmin Godemann, Justus-Liebig-Universität Gießen.

Die Mitglieder des wissenschaftlich unabhängigen Präsidiums der DGE repräsentieren die Ernährungswissenschaft Deutschlands. Präsident, Vizepräsidentinnen sowie alle gewählten und kooptierten Vertreter*innen sind ehrenamtlich für die DGE tätig.

www.dge.de