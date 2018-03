12.03.2018

DGE-Ehrenmitgliedschaft für Dr. Astrid Potz

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) ernannte Dr. Astrid Potz zu ihrem Ehrenmitglied. Die Fachgesellschaft würdigte damit die langjährige Unterstützung und ihr außerordentliches Engagement für die Belange der DGE.

DGE-Präsidentin Prof. Ulrike Arens-Azevêdo (rechts) ernannte Dr. Astrid Potz (links) zum Ehrenmitglied der DGE. - Bild: Christian Augustin

Mit der ehemaligen Referentin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) verbindet die DGE eine intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, Präsidentin der DGE, verlieh auf dem 55. Wissenschaftlichen Kongress in Stuttgart am 9. März 2018 die Ehrenmitgliedschaft an Dr. Astrid Potz.

Die aus Grevenbroich stammende Ökotrophologin spezialisierte sich nach ihrer Promotion 1978 in Biochemie an der Universität Bonn schon früh auf die Bewertung in- und ausländischer Fachliteratur und später der Prüfung, Genehmigung und Betreuung von Forschungsvorhaben zur Ernährungsaufklärung und aktueller ernährungswissenschaftlicher Fragestellungen. Seit 1997 war sie für die DGE zuständig, zunächst im Bundesgesundheitsministerium und ab 2001 dann im heutigen BMEL.

Astrid Potz unterstützte und förderte rund 20 Jahre sehr engagiert die Arbeit der DGE. Sie sorgte für eine intensive, vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Zahlreiche Forschungsvorhaben u.a. für die DGE-Ernährungsberichte, Stellungnahmen zur Folsäureanreicherung von Lebensmitteln, zur Nährwertkennzeichnung oder zu Speisesalzkonsum und gesundheitlichen Folgen wurden in intensivem Austausch mit der DGE von ihr mit auf den Weg gebracht. Außerdem übernahm Dr. Potz als Mitglied im DGE-Kuratorium bis 2005 und danach bis 2017 im Verwaltungsrat und als Gast im Wissenschaftlichen Präsidium zahlreiche beratende Funktionen.

