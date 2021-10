05.10.2021

DFV-Verbandstag 2021: Der alte Präsident ist auch der Neue

Am 3. und 4. Oktober 2021 fand der 131. Deutsche Fleischer-Verbandstag in Sinsheim erfreulicherweise wieder als Präsenzveranstaltung statt. Auf dem Programm standen turnusgemäß die Wahlen des Präsidenten, des Präsidiums sowie des Gesamtvorstands. Die Delegierten bestätigten Herbert Dohrmann mit großer Mehrheit –122 von 128 abgegebenen Stimmen – für weitere fünf Jahre in seinem Amt als Präsident ihres Verbandes.

DFV-Verbandstag 2021 in Sinsheim: Herbert Dohrmann wurde in seinem Amt als Präsident des Deutschen Fleischer-Verbands mit großer Mehrheit bestätigt. - Bild: Röhr

Ebenfalls wiedergewählt für die bisherigen Vizepräsidenten des DFV Konrad Ammon (90,8%), Eckhart Neun (85,4%) und Nora Seitz (90,0%). Michael Durst stellte sich nach 15 erfolgreichen Jahren im DFV-Präsidium nicht mehr zur Wahl. Auf ihn folgt Dagmar Groß-Mauer (LIM des LIV Rheinland-Rheinhessen), die mit großer Zustimmung (96,2%) zur neuen Vize-Präsidentin gewählt wurde.

Der neue Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen: Joachim Lederer (Baden-Württemberg), Andreas Gaßner (Bayern), Otmar Ullrich (Berlin), Dirk Hübenbecker (Hamburg), Johannes Bechtel (Hessen), Hans-Christian Ockens (Mecklenburg-Vorpommern), Eric Handke (Niedersachsen-Bremen), Adalbert Wolf (Nordrhein-Westfalen), Wolfgang Gehrlein (Pfalz), Peter Klassen (Rheinland-Rheinhessen), Volker Wieder (Saarland), Klaus-Dieter Kohlmann (Sachsen-Anhalt), Roland Lausen (Schleswig-Holstein), Thomas Hönnger (Thüringen), Mathias Balk (FI Brandenburg-Mitte).

Entschieden wurde auch, dass der 132. Deutsche Fleischer-Verbandstag im nächsten Jahr am 9. Und 10 Oktober 2022 in Bonn stattfinden wird.

