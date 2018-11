02.11.2018

DFV-Jahresbetriebskostenvergleich: Erhebung hat begonnen

Die Erhebung für den Jahresbetriebskostenvergleich des Deutschen Fleischer-Verbandes, Frankfurt am Main, hat begonnen – erstmals mit einer Sondererhebung zu Verkaufsautomaten im Fleischerhandwerk. Auch in diesem Jahr erhält der DFV hierbei die Unterstützung von Fleischereien, Steuerbüros und Buchungsstellen im gesamten Bundesgebiet.

Die Erhebung für den DFV-Jahresbetriebskostenvergleich hat begonnen. Erstmals gibt es eine Sondererhebung zu Verkaufsautomaten im Fleischerhandwerk. - Bild: DFV

Der Betriebskostenvergleich des DFV erfüllt verschiedene Funktionen. Er dient den Unternehmen zur betriebswirtschaftlichen Selbsteinschätzung und ist gleichzeitig die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Beurteilung der Branche. Neben den Zahlen aus Bilanz und Jahresabschluss sind eine Reihe von zusätzlichen, fachspezifischen Informationen enthalten, beispielsweise die Umsätze nach Absatzwegen, der Vergleich von Filialisten und Kennzahlen wie etwa die Produktivität des Verkaufspersonals. Auf Grund wachsenden Interesses möchte der DFV in diesem Jahr erstmalig betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu Verkaufsautomaten erheben.

Durch Ihre Hilfe kann das Fleischerhandwerk mit validen Zahlen nach außen dargestellt werden. Jedes teilnehmende Unternehmen erhält eine kostenlose Auswertung. Weitere Exemplare können für eine Unkostenpauschale von 15 Euro beim Verband angefordert werden. Der DFV ruft alle Innungsbetriebe auf, das hier verlinkte Formular ausgefüllt bis zum 15. Januar 2019 an den Verband zurückzusenden. Auf Anfrage ist der Erhebungsbogen auch als PDF per E-Mail oder Ausgedruckt per Post verfügbar. Die Angabe der Mitgliedsnummer des Betriebes im Erhebungsbogen ist für die Zusendung des Betriebskostenvergleichs ausreichend. Ansprechpartner beim DFV ist Hans Christian Blumenau, Telefon 069/63302-144.

Download Anmeldeunterlagen: https://www.fleischerhandwerk.de/fileadmin/content/03_Presse/PDF/Erhebungsbogen_Blanko_2017_mit_Formularfeldern_inkl._DSGVO.pdf

www.fleischerhandwerk.de