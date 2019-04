11.04.2019

DFV: Internationale Qualitätswettbewerbe auf der IFFA

Der Deutsche Fleischer-Verband veranstaltet im Rahmen der IFFA wieder vier große, internationale Qualitätswettbewerbe. Diese Veranstaltungen sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Messeprogramms des DFV und ziehen in jedem IFFA-Jahr Teilnehmer aus der ganzen Welt an.

Die Internationalen Qualitätswettbewerbe des Deutschen Fleischer-Verbands sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Messeprogramms auf der IFFA. - Bild: DFV

Der Hauptteil der eingereichten Produkte kommt allerdings traditionell aus dem eigenen Land, rund zwei Drittel aller Teilnehmer sind Betriebe des deutschen Fleischerhandwerks. Das große inländische Interesse an den Wettbewerben des DFV liegt nach Einschätzung der Veranstalter unter anderem daran, dass die IFFA-Qualitätswettbewerbe im Vergleich zu anderen, jährlich stattfindenden, regionalen Produktprüfungen, nur alle drei Jahre vom Bundesverband des deutschen Fleischerhandwerks ausgeschrieben würden.

Um die große Zahl der Teilnehmer, die für ihre Produkte eine der begehrten Medaillen oder Pokale verliehen bekommen möchten, richtet der DFV an drei Messetagen nach Produktgruppen geordnete Qualitätsprüfungen aus.

Am Montag, 6. Mai 2019, findet der Internationale Qualitätswettbewerb für Wurst statt. Die international besetzte Fachjury nimmt an diesem Tag Brüh-, Koch- und Rohwürste aller Art sowie andere verzehrfertige Fleischerzeugnisse unter die Lupe.

Am Dienstag, 7. Mai 2019, folgen der Internationale Qualitätswettbewerb für Produkte in Dosen und Gläsern sowie der Große Preis der Besten Würstchen. Hier dreht sich einerseits alles um Wurst und andere Erzeugnisse sowie Fertiggerichte in Dosen, Gläsern, Schlauchbeuteln oder Schalen. Beim zweiten Wettbewerb an diesem Tag zeigt sich die ganze Vielfalt handwerklicher Würstchen in allen möglichen Varianten.

Letzte Qualitätsprüfung für diese IFFA ist am Donnerstag, 9. Mai 2019, dann der Internationale Qualitätswettbewerb für Schinken. Alle Qualitätsprüfungen finden auf dem Wettbewerbsgelände des Deutschen Fleischer-Verbandes in der neu gebauten Halle 12 statt. Anmeldeunterlagen können heruntergeladen werden unter.

www.fleischerhandwerk.de/iffa