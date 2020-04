02.04.2020

Deutscher Verpackungskongress 2020 wird zum Doppelevent

Das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. (dvi) legt den im März verschobenen Deutschen Verpackungskongress und den regulär für September geplanten Branchenevent zur Verleihung des Deutschen Verpackungspreises auf den 23. September 2020. Neuanmeldungen für den in Berlin stattfindenden Doppelevent sind ab Mitte April zu reduzierten Kosten möglich.

Nachdem der ursprünglich für den 19. und 20. März geplante 15. Deutsche Verpackungskongress aufgrund der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie verschoben werden musste, hat das Deutsche Verpackungsinstitut e. V. aus der Not eine Tugend gemacht. Der Netzwerk- und Branchengipfel, der sich unter dem Motto „Packaging for a better tomorrow“ den Game-Changer-Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung widmet, findet nun im Rahmen eines Doppelevents gemeinsam mit der feierlichen Verleihung des Deutschen Verpackungspreises in Berlin statt.

Nach dem regulären Kongressprogramm von 10:00 bis 16:00 Uhr folgt die Verleihung der Deutschen Verpackungspreise ab 16:30 Uhr. Gegen 18:00 Uhr lädt das dvi die Teilnehmer zum Abschluss der Doppelveranstaltung zu einem rund einstündigen Light Dinner.

„Mit dem Doppelevent wollen wir das Beste aus der aktuellen Situation machen und es unseren Teilnehmern ermöglichen, an nur einem Tag zwei wichtige Branchenevents zu besuchen“, erklärt Kim Cheng, Geschäftsführerin des dvi. „Wir bieten ihnen damit einen einzigartigen Mehrwert und reduzieren gleichzeitig Zeitaufwand und Kosten. Da durch die Vielzahl der in den September verschobenen Veranstaltungen und eine zeitgleiche Messe in Berlin die Zimmerpreise für Hotels recht hoch sind, wollen wir unseren Teilnehmern eine taggleiche An- und Abreise ermöglichen“, so Cheng.

Das Tagungsprogramm des Deutschen Verpackungskongresses bleibt unverändert. Lediglich die Workshops und Exkursionen, die ursprünglich für den zweiten Kongresstag geplant waren, müssen dieses Jahr entfallen. Aus diesem Grund reduziert das dvi die Ticketpreise um 150 Euro. Teilnehmer, die sich bereits angemeldet hatten, erhalten eine Korrekturrechnung sowie eine entsprechende Erstattung. Neuanmeldungen für den Doppelevent sind ab Mitte April über die Webseite des Deutschen Verpackungskongresses möglich.

Die Einreichungsphase für den Deutschen Verpackungspreis 2020 bleibt unverändert. Seit dem 1. März und noch bis zum 15. Juni können Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen aus dem In- und Ausland ihre Innovationen und besten Lösungen bei der größten europäischen Leistungsschau rund um die Verpackung einreichen. Der Deutsche Verpackungspreis ist materialübergreifend und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft und Energie.

www.verpackung.org