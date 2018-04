19.04.2018

DBL verzeichnet erneut deutliches Umsatzplus

Die DBL – Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH, Neuss, ist seit 1971 von solidem Wachstum geprägt. Auch für 2017 kann der textile Verbund wieder ein deutliches Umsatzplus ausweisen.

Vor dem Hintergrund des von starken Konzentrationsprozessen geprägten Marktes für textile Mietdienste konnte der DBL-Verbund dabei seine führende Position in 2017 erfolgreich ausbauen. Andreas Merk, Geschäftsführer Finanzen und Organisation der DBL GmbH: „Wir verzeichneten im vergangenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von 267,288 Mio. Euro. Dies entspricht einem Plus von rund 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Auch künftig setzt die DBL auf Wachstum. Dabei sieht sie ihren Markt vor allem in einem flexiblen, qualitativ hochwertigen textilen Serviceangebot mit individueller Ausprägung. „Die Nähe unserer Standorte zu den Kunden in der Region und die daraus erwachsenden logistischen und organisatorischen Vorteile finden zunehmend Anklang.“ Gleichzeitig sorgt die in den letzten Jahren stark ausgebaute (technische) Vernetzung der 17 Unternehmen für die zuverlässige, einheitliche Versorgung bundesweit tätiger Kunden.

Kerngeschäft des DBL-Verbundes bleibt weiterhin die Mietberufskleidung. Hier hat sich die DBL durch neue Kollektionen und Services, aber auch durch eine Ausweitung ihres Angebotes im Bereich der Schutzkleidung auf die steigenden Anforderungen des Marktes erfolgreich eingestellt. Ebenfalls deutlich gewachsen ist die Nachfrage nach Mietfußmatten.

Wachstum bedeutet bei der von Nachhaltigkeit und Logistik geprägten DBL-Serviceleistung trotz vieler Automatisierungsprozesse auch mehr Mitarbeiter. Dirk Hischemöller, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb: „Mit einem Zuwachs von mehr als 50 neuen Kolleginnen und Kollegen hatten wir zum Jahresende insgesamt 2.958 Mitarbeiter im Verbund.“

www.dbl.de