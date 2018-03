26.03.2018

Danish Crown übernimmt DK-Foods

Mit der Übernahme des Salamigiganten DK-Foods in der dänischen Ortschaft Thorning bei Silkeborg wird der Danish Crown-Konzern mit einem Schlag zum europäischen Marktführer für Pizza-Salami. DK-Foods wird künftig als eigenständige Einheit unter Danish Crowns Tochtergesellschaft Tulip Food Company geführt werden und an der Spitze der globalen Strategie des Konzerns im Bereich Pizza-Toppings stehen.

Die Pizza ist Dänemarks beliebtestes Fastfood – und das gilt auch für viele andere Teile der Welt. Salami ist wiederum ein äußerst beliebter Pizzabelag, weshalb Danish Crown und die Tochtergesellschaft Tulip Food Company im Zuge der 4WD-Strategie das Ziel verfolgen, zur Nummer 1 unter den Lieferanten der europäischen Pizzaindustrie zu werden. Tulip Food Company und Danish Crown haben deshalb mit sofortiger Wirkung alle Aktivitäten des Salamigiganten DK-Foods, Europas führenden Hersteller von Salami für die Pizzaindustrie, übernommen.

„Wir sind sehr zufrieden, dass dieses Geschäft abgeschlossen werden konnte. Mit DK-Foods haben wir ein spezialisiertes und einzigartiges Unternehmen erworben, das seit seiner Gründung 2003 ein beeindruckendes Wachstum erfuhr. In der Tulip Food Company haben wir einen internationalen strategischen Schwerpunkt auf die vier Kategorien Bacon, Konserven, Snacks und Pizza-Toppings gelegt, weshalb wir uns freuen, jetzt über ein gut geführtes, agiles und rasant wachsendes Unternehmen zu verfügen. Die Übernahme von DK-Foods ist ein Meilenstein in der Erreichung unseres Ziels in dieser Kategorie, die sich Märkte übergreifend im Wachstum befindet. Mit diesem Kauf rücken wir noch näher an unsere Pizzakunden heran“, meint Kasper Lenbroch, CEO der Tulip Food Company.

Danish Crown ist seit Jahren der bevorzugte Rohwarenlieferant von DK-Foods. Anfang 2016 verkaufte DK-Foods 70 Prozent der Aktien an die Kapitalgesellschaft Maj Invest Equity, während der Vorstand bestehend aus Steffen Ramsgaard und Per Fischer Larsen die übrigen 30 Prozent behielt. Danish Crown und Tulip Food Company übernehmen mit dem Kauf sämtliche Aktien von DK-Foods, und Per Fischer Larsen und Steffen werden weiterhin den Vorstand bilden und direkt Kaspar Lenbroch unterstehen.

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass DK-Foods jetzt Teil der Food Company und des Danish Crown-Konzerns wird, die sich in der Kategorie Salami hohe Ziele gesteckt haben. Wir haben uns in den 15 Jahren vom Produzenten eines Nischenprodukts zu einem sehr bedeutenden Player am Markt entwickelt und als Teil von Danish Crown und der Tulip Food Company werden wir noch bessere Möglichkeiten vorfinden, weiterhin ein positives Wachstum zu erzielen. Die Integration von Rohwaren und die Intention des Konzerns, ein genauso attraktiver Player für alle Topping-Produkte zu werden, stärkt uns, und wir werden damit ein noch stärkerer Geschäftspartner für unsere bestehenden und künftigen Kunden“, kommentieren Per Fischer Larsen und Steffen Ramsgaard die Übernahme.

„Wir haben mit DK-Foods eine fantastische Reise gemacht und gemeinsam mit der Unternehmensführung unser Wachstumsziel viel früher erreicht als erwartet. Dank der erfolgreichen und kundenorientierten Strategie hat DK-Food mehr Großabnehmer gewonnen und auch von der Expansion bestehender Kunden auf neue Märkte profitiert. Das hat dazu geführt, dass eine Verdoppelung der Produktionskapazität nötig wurde. Mit dem Verkauf an den Danish Crown Konzern erhält DK-Foods ein industrielles Hinterland und langfristig eine Heimat, die dank der starken Marktposition und fokussierten Strategie von DKFoods ein künftiges Wachstum unterstützt“, so Per Høholt, Partner bei Maj Invest Equity.

