24.07.2019

Danish Crown stellt Schweineschlachtung in Mecklenburg-Vorpommern ein

Die schwierigen Marktbedingungen haben die Schweineschlachtung in Teterow unrentabel gemacht. Daher wird Danish Crown sich künftig ausschließlich auf die Schlachtung, Verarbeitung und Vermarktung von Rindern am Standort Teterow konzentrieren.

„Wir haben sehr gezielt daran gearbeitet, sowohl die Produktion als auch die Vermarktung von Schweinefleisch aus unserem Betrieb in Teterow zu entwickeln. Hierzu wurden in den letzten Wochen, gemeinsam mit einem starken, regionalen Partner, Aktivitäten unternommen, um die Vermarktung von Schweinehälften zu verbessern. Jedoch müssen wir nun erkennen, dank der sehr guten Kenntnisse unseres Partners im Bereich der Schlachtung und Verarbeitung von Schweinen, dass unsere wirtschaftlichen Bedingungen gegen eine Fortsetzung der Schweineschlachtung sprechen. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, die Schweineschlachtung Ende August 2019 einzustellen. Den Eigentümern ist dieser Schritt in keiner Weise leicht gefallen doch zur Sicherung unseres Standortes war dieser Schritt unvermeidbar“, sagt Kay Rohloff, Geschäftsführer in Teterow.

Von der Einstellung der Schweineschlachtung per Ende August 2019 sind circa zehn bis 15 Prozent der Mitarbeiter betroffen. „Wir sind jedoch zuversichtlich, einem großen Teil der betroffenen Mitarbeiter eine andere Tätigkeit am Standort Teterow anbieten zu können“, sagt Rohloff. Gleichzeitig endet der Vertrag mit den Werksvertragspartnern und weiteren externen Dienstleistern, die insgesamt circa 50 Mitarbeiter am Schlachthof beschäftigten.

„Im Rindersektor werden wir neue Veredelungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten entwickeln, um unseren Standort Teterow nachhaltig und langfristig für die zukünftigen Herausforderungen aufzustellen. Sollte seitens der Landwirte das Interesse daran bestehen, weiterhin Schweine an Danish Crown zu liefern, so stellen wir hierfür gern einen Kontakt zu unserer Niederlassung in Essen, Oldenburg her“, sagt Ralf Heisterkamp, verantwortlicher Verkaufsleiter in Teterow.

www.danishcrown.dk