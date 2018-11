29.11.2018

Daikin Industries übernimmt Kältetechnik-Produzenten AHT

Das japanische Unternehmen Daikin Industries, Ltd. gibt die vertraglich besiegelte Übernahme des Kühltechnikspezialisten AHT Cooling Systems GmbH mit Stammsitz im steirischen Rottenmann durch sein Tochterunternehmen Daikin Europe N.V. bekannt. Der Transaktionswert beläuft sich auf 881 Mio. Euro. Die AHT-Gruppe befand sich seit November 2013 im Besitz von Bridgepoint Capital. Die Finalisierung der Akquisition ist nach Abschluss aller erforderlichen Prozesse für Januar 2019 geplant.

Mit der Akquisition des österreichischen Kältetechnik-Produzenten AHT erweitert Daikin sein Kühl- und Tiefkühlportfolio. - Bild: Daikin

Mit dem Zukauf baut Daikin in Europa sein Geschäftsfeld in puncto Gewerbe- und Industriekälte weiter aus. Die Akquisition ist eine Maßnahme des Daikin Strategieplans „Fusion 20“. Ziel ist die Erweiterung des bisherigen Kühl- und Tiefkühlportfolios sowie die Stärkung der Kompetenz in den Bereichen Umweltgesetzgebung, Energieeffizienz und Kältemittel.

Mit Hauptsitz in Osaka/Japan, gilt Daikin nach eigenen Angaben als weltweiter Marktführer im Bereich der Klimatechnologie und ist mit 70.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 17.6 Mrd. Euro (GJ 2017/18) in über 150 Ländern aktiv. Seit 2000 verkauft Daikin hocheffiziente Kühl- und Tiefkühlsysteme für Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte in Europa. Mit der Übernahme des italienischen Kältetechnikspezialisten Zanotti Mitte 2016 erweiterte die Daikin Gruppe bereits ihre Produktpalette im Bereich Gewerbekälte für die gesamte Kühlkette mit effizienten Produktlösungen von der Lebensmittelverarbeitung, Trocknung und Lagerung bis hin zu Kühl- und Tiefkühlsystemen für den Einzelhandel.

Nachhaltige Komplettlösungen aus einer Hand

Mit einem Umsatz von rund 500 Mio. Euro ist AHT einer der weltweit führenden Hersteller für steckerfertige gewerbliche Kühl- und Tiefkühlsysteme und beliefert mit einer energieeffizienten Produktpalette seit mehr als 35 Jahren alle namhaften Supermarkt- und Discountketten sowie Eiscreme- und Getränkehersteller. Die global aufgestellte AHT-Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter und betreibt vier Produktionsniederlassungen in Österreich, China, Brasilien und den USA, zwölf Vertriebs- und Serviceniederlassungen sowie eine eigene Business Unit für Forschung und Entwicklung.

Stabile Nachfrage prognostiziert

Pro Jahr werden weltweit etwa 39 Mrd. Euro für Anlagen im Bereich der Gewerbekälte umgesetzt, ein jährlicher Zuwachs von 6 Prozent wird erwartet. Der europäische Markt hält daran einen Anteil von rund 6.4 Mrd. Euro und belegt hinter den USA Platz zwei. Durch ein steigendes Umweltbewusstsein und immer strengere gesetzliche Vorgaben in Europa nimmt die Nachfrage nach energieeffizienten Produktlösungen weiter zu. „Das eigene Umweltengagement verbunden mit hoher Innovationskraft machen Daikin hier zu einem kompetenten Partner für Industrie und Gewerbe. Die Übernahme von AHT stärkt die herausragende Stellung von Daikin in Europa zusätzlich“, sagt Gunther Gamst, Geschäftsführer Daikin Airconditioning Germany.

