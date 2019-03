27.02.2019

Cyber-Sicherheitsumfrage: Jetzt mitmachen!

Wie viele Unternehmen waren 2018 von Ransomware-Angriffen betroffen? Welche Schutzmaßnahmen wirken in welcher Form in Institutionen und Organisationen gegen Schadsoftware? Um das Lagebild zur IT-Sicherheit in Deutschland weiter zu verbessern, führt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seine jährliche Cyber- Sicherheitsumfrage durch.

Unternehmen, Organisationen und Institutionen jeder Größe und aus allen Branchen sind aufgerufen, sich ab sofort daran zu beteiligen. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in das Lagebild des BSI ein, auf dessen Grundlage die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde aktuelle Bedrohungsszenarien und Trends erkennen und einschätzen sowie seine IT-Sicherheitsempfehlungen für Anwender in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft weiter konkretisieren und anpassen kann. Ziel ist es unter anderem, ein dauerhaft hohes Cyber-Sicherheitsniveau in Deutschland zu gewährleisten.

Die Cyber-Sicherheitsumfrage wird durch die Allianz für Cyber-Sicherheit (ACS) und in Kooperation mit den im Beirat der ACS vertretenen Verbänden durchgeführt. Die Teilnahme an der Umfrage ist ab sofort und bis zum 4. März 2019 online möglich.

Als Kooperationspartner der Allianz für Cyber-Sicherheit möchte das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk insbesondere Handwerksbetriebe zur Teilnahme an der Umfrage des BSI ermuntern, um möglichst genaue Ergebnisse für den Wirtschaftszweig des Handwerks zu erzielen und auf Basis derer Lösungsansätze zu entwickeln.

Hintergrundinformationen zu Datenschutz, Berichtszeitraum und Nutzung der Ergebnisse sind in einer FAQ-Liste abrufbar. Die Ergebnisse und erste Schlussfolgerungen werden voraussichtlich noch im März 2019 veröffentlicht. Hier geht’s zur Umfrage:

https://allianz-fuer-cybersicherheit.de/Cyber-Sicherheits-Umfrage