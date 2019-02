26.02.2019

CWS-boco verlängert Kooperation mit WorldSkills Germany

CWS-boco, Dreieich, setzt seine Kooperation mit WorldSkills Germany zur Jugendförderung 2019 fort. Im Rahmen der Zusammenarbeit unterstützt das Unternehmen das „Team Germany“ bei den Weltmeisterschaften der Berufe 2019 in Kazan/Russland erneut als Hauptsponsor und stattet die Teilnehmer mit professioneller Berufskleidung aus.

Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany (li.), und Detlef Kröpelin, Chief Divisional Officer Textile Care bei CWS-boco, besiegelten die weitere Zusammenarbeit. - Bild: CWS-boco

Gemeinsam wollen CWS-boco und WorldSkills Germany ihre Kooperation fortführen, um junge Fachkräfte in ihren Berufsdisziplinen zu fördern. Dies besiegelten Detlef Kröpelin, Chief Divisional Officer Textile Care bei CWS-boco, und Hubert Romer, Geschäftsführer von WorldSkills Germany, auf der Bildungsmesse didacta in Köln. Ziel ist es, mit Veranstaltungen und Aktionen Jugendliche für die berufliche Bildung zu begeistern und die Attraktivität von Ausbildungsberufen bekannter zu machen.

Ein aktuelles Gemeinschaftsprojekt ist die Webserie „Job getauscht“ (https://www.youtube.com/watch?v=4gUhAmSqWZU), bei der zwei ehemalige WorldSkills-Teilnehmer für einen Tag in den Beruf des anderen wechseln und dort an ihre Grenzen stoßen. „Die Kooperation mit WorldSkills Germany ermöglicht uns einen engen Kontakt und Austausch mit jungen Talenten. Es ist uns ein Anliegen, Fachkräfte zu fördern und sie zu motivieren, im Wettbewerb ihr Bestes zu geben“, sagt Kröpelin.

Bereits seit vielen Jahren ist der Mietserviceanbieter für Berufskleidung Partner von WorldSkills Germany. Nachdem das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr als Presenter-Partner mit WorldSkills Germany kooperierte, wird die Zusammenarbeit auch in diesem Jahr anlässlich der WorldSkills in Kazan, in Russland, im August fortgesetzt. Teilnehmer und Experten erhalten moderne CWS-boco Berufskleidung für offizielle Auftritte, Freizeit sowie für die Vorbereitung und Wettbewerbe.

www.cws-boco.com