25.08.2022

Constantia Flexibles akquiriert FFP Packaging Solutions

Constantia Flexibles hat am 10. August 2022 eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der FFP Packaging Solutions, einem Anbieter von nachhaltigen, flexiblen Verpackungen für den Konsumgütermarkt aus Northampton, Großbritannien, unterzeichnet. Die Übernahme ist eine hervorragende Ergänzung des Portfolios vom weltweit drittgrößten Hersteller flexibler Verpackung.

CEO von Constantia Flexibles ist Pim Vervaat. - Bild: Constantia Flexibles

Mit der Akquisition erhält Constantia Flexibles sein erstes Werk im Consumer Business in Großbritannien. „Die Akquisition passt hervorragend zu unserer Wachstumsstrategie Vision 2025, im Zuge der wir in wettbewerbsfähige Unternehmen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum investieren. Die Aufnahme von FFP Packaging Solutions in die Constantia Flexibles Group wird unsere Marktposition weiter ausbauen. Die hohe Zuverlässigkeit und langjährige Erfahrung des Unternehmens ermöglichen starke Beziehungen in der britischen Lebensmittelindustrie. Wir werden mit dem bestehenden Managementteam zusammenarbeiten, um die Revolution der nachhaltigen flexiblen Verpackungen in Großbritannien und darüber hinaus weiter voranzutreiben", erklärt Pim Vervaat, CEO von Constantia Flexibles.

FFP Packaging Solutions ist ein führender Innovator im Bereich flexibler Kunststoffverpackungen. Das 1967 gegründete Unternehmen kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung zurückblicken, in denen es die Transformation der nachhaltigen, flexiblen Verpackungen vorangetrieben hat. Der Experte für recycelbare Laminate, der Flowwraps, Deckelfolien und vorgefertigte Beutel anbietet, erwirtschaftet bereits heute über 80 % seines Umsatzes mit nachhaltigen Verpackungen. „Nachhaltige Verpackungslösungen sind nicht länger ein Trend. Sie sind ein Must-Have. Die Zahlen von FFP Packaging Solutions zeigen das bereits. Und gemeinsam engagieren wir uns für eine Kreislaufwirtschaft und treiben den Wandel mit nachhaltigeren Verpackungen voran", so Pim Vervaat zur Neuauflage der Constantia Flexibles Familie.

FFP Packaging Solutions ist ein langjähriger Partner für große Lebensmittelmarken und britische Einzelhändler. Das Unternehmen beschäftigt über 100 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Northampton, Großbritannien.

„Wir freuen uns darauf, mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen von FFP Packaging Solutions zusammenzuarbeiten und gemeinsam in die nächste Phase der Entwicklung des Unternehmens als Teil der Constantia Flexibles Familie einzutreten", freut sich Pim Vervaat über den großartigen Neuzugang im Team.

Robin Chudley, Vorstandsvorsitzender von FFP Packaging Solutions, erklärt: „Ich bin sehr stolz auf die Position von FFP auf dem britischen Markt für flexible Verpackungen und den Namen, den sich FFP in der gesamten Branche gemacht hat. Das Unternehmen wurde 1962 von meinem Vater gegründet, später von mir übernommen und seit der Ernennung des heutigen Managementteams kontinuierlich weiter ausgebaut. Nachdem wir FFP viele Jahre lang als Familienunternehmen geführt haben, erkannten wir die Bedeutung einer Nachfolgeplanung, um die langfristige Zukunft von FFP zu sichern. Aus diesem Grund haben wir David Cooper im Jahr 2017 zum Managing Director & CEO ernannt. Seitdem haben David und sein Team phänomenale Arbeit geleistet, um sicherzustellen, dass das Know-how, die Kernkompetenzen und die Werte von FFP weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind und FFP damit an der Spitze der Entwicklung flexibler Verpackungen bleibt. Der Verkauf von FFP an Constantia Flexibles ist ein weiterer wichtiger Meilenstein des Unternehmens und ich freue mich, dass David und sein Team dem Unternehmen erhalten bleiben, um eine erfolgreiche Integration zu gewährleisten und den Erfolg von FFP auch in Zukunft weiter auszubauen."

David Cooper, Managing Director & CEO von FFP Packaging Solutions, erklärt: „Im Namen der Geschäftsführung und des gesamten Teams von FFP danken wir Robin und der gesamten Familie Chudley für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in der Phase, in der wir die Strategie von FFP entwickelt haben und so die Revolution der nachhaltigen, flexiblen Verpackungen in Großbritannien vorantreiben. Wir freuen uns sehr, der Constantia Flexibles Familie beizutreten und unsere Ressourcen und breiteren Geschäftsfähigkeiten zu bündeln, um die Entwicklung nachhaltiger, flexibler Verpackungen zu beschleunigen und dabei weiterhin einen erheblichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen."

www.clex.com