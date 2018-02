09.02.2018

ConnectedCooking erhält den Intergastra Innovationspreis

Bereits zum 10. Mal wurde im Rahmen der Intergastra der Innovationspreis vergeben. In diesem Jahr punktete Rational, Landsberg am Lech, in der Kategorie Küchentechnik und erhielt für die digitale Vernetzungslösung ConnectedCooking den Intergastra Innovationspreis.

ConnectedCooking ermöglicht eine einzigartige Interaktion zwischen Anwender und Produkt. Moderne Küchengeräte, wie das VarioCokingCenter, das SelfCookingCenter oder der CombiMaster Plus, lassen sich damit in ein Netzwerk einbinden, zentral steuern und verwalten. Push-Nachrichten können damit in Echtzeit empfangen, Geräteeinstellungen übertragen und Servicepartner auf Wunsch automatisch informiert werden.

Rational konnte die unabhängige dreizehnköpfige Fachjury der Intergastra von der praktischen Bedeutung, der Benutzerfreundlichkeit und der Wirtschaftlichkeit der digitalen Vernetzungslösung überzeugen. Die offizielle Preisverleihung des Innovationspreises fand im Rahmen der Eröffnung der Intergastra 2018 statt.

www.rational-online.com