18.12.2019

Busch Vacuum Solutions ausgezeichnet

Busch Vacuum Solutions wurde vom Handelsblatt als einer von Deutschlands wachstums- und ertragsstärksten Mittelständlern 2019 ausgezeichnet. Die deutsche Wirtschafts- und Finanzzeitung verleiht diese Auszeichnung auf Grundlage einer Studie des Strategieberaters Munich Strategy an Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum kontinuierlich gewachsen sind.

Das Handelsblatt zeichnete Busch Vacuum Solutions als einen von Deutschlands wachstumsstärksten Mittelständlern 2019 aus. - Bild: Busch Vacuum Solutions

Für das Ranking wurden über 3.500 deutsche Unternehmen aus allen Branchen mit einem Jahresumsatz zwischen 10 Millionen und 1 Milliarde Euro untersucht. Die Top 100 Unternehmen werden auf Grundlage ihres durchschnittlichen Umsatzwachstums und ihrer durchschnittlichen EBIT-Quote der letzten fünf Jahre ermittelt. Besonders untersucht wird die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen. So werden auch nur Unternehmen ausgezeichnet, die wie Busch über einen längeren Zeitraum Spitzenleistungen erbracht haben.

Busch Vacuum Solutions zeichnet sich durch seine hohe strategische Disziplin also die Konzentration auf das Kerngeschäft und das kontinuierliche Wachstum aus. Das Unternehmen unterliegt keinen großen Wachstumssprüngen, die ein permanentes Anpassen der Unternehmensstrategie erfordern. Mit seinem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 6,9 % liegt Busch sogar über dem des gesamten Mittelstands (4,9%) und über dem der DAX-Unternehmen (3,4%).

Eine hohe EBIT-Quote steht für eine besonders effiziente Organisationsstruktur und die Fähigkeit, flexibel auf wechselnde Markt- und Wettbewerbsbedingungen eingehen zu können. Durch eine langfristige und beherrschbare Finanzierungsstruktur mit verlässlichen Partnern ist die Krisenanfälligkeit gering. Eine weitere Stärke von Busch als Mittelständler ist die bedeutende Position auf dem Weltmarkt. Die Globalisierung des Mittelstandes wird so verstanden, dass die deutsche Marktführerschaft in andere Länder multipliziert wird. Busch erfüllt all diese Kriterien und zählt somit zu den Hidden Champions des Mittelstands. Das umfangreiche Produktportfolio von Busch Vacuum Solutions umfasst Lösungen für Vakuum- und Überdruckanwendungen in sämtlichen Industriebereichen, wie zum Beispiel für die Lebensmittelbranche, Chemie, Halbleiter- oder Kunststoffindustrie.

www.buschvacuum.com