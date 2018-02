13.02.2018

„Busch Innovation in Vacuum Award“ 2017 geht an die Wagner Group

Für ihre innovativen Brandvermeidungssysteme wurde die Wagner Group GmbH aus Langenhagen von Busch mit dem „Busch Innovation in Vacuum Award“ ausgezeichnet. Der global agierende Spezialist für Vakuumtechnologie aus Maulbronn vergibt diesen Preis jährlich an Firmen, die Vakuumtechnik besonders innovativ einsetzen und dadurch einen positiven Nutzen für die Allgemeinheit erzielen.

In diesem Jahr erhielt mit der Wagner Group GmbH ein Unternehmen diese Auszeichnung, das Brandvermeidungssysteme entwickelt hat, die ansetzen, bevor ein Brand überhaupt entstehen kann und somit aktiv für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgen. Durch eine kontrollierte Zufuhr von Stickstoff in einen Schutzbereich wird das Sauerstoffniveau kontinuierlich auf einem Level unterhalb der Entzündungsgrenze eines Brandes gehalten. Das bedeutet, ein Material ist nicht entflammbar, da sich nicht genügend Sauerstoff in der Atmosphäre befindet. Diese innovativen Brandvermeidungssysteme werden immer dann eingesetzt, wenn Wasserschäden, wie bei herkömmlichen Sprinkleranlagen möglich, zu erwarten sind. So werden hauptsächlich Räume mit elektronischen Equipment, wie Serverräume, oder Produktionsräume, Lager und Logistikcenter, Museen oder Archive mit diesen Brandvermeidungsanlagen ausgestattet. Auch das historische Bolschoi-Theater in Moskau oder die Elbphilharmonie in Hamburg nutzen diese Technik.

Wagner und Busch verbindet eine enge Partnerschaft. So hat Busch die Wagner Group von Beginn an bei der Entwicklung der Brandvermeidungssysteme mit der passenden Vakuum- und Überdrucktechnologie unterstützt, welche vom VdS (unabhängige Prüf- und Zertifizierungsstelle für Brandschutz und Einbruchdiebstahlschutz) anerkannt wurden.

Heute liefern in kombinierten Systemen Mink Klauen-Vakuumpumpen und -Kompressoren das benötigte Vakuum sowie den erforderlichen Überdruck, um die Umgebungsluft direkt vor Ort in einem speziellen Verfahren in Stickstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Im Vergleich zu herkömmlichen Sauerstoffreduzierungsanlagen können dabei Betriebs- und Energiekosten mit Unterstützung der Mink-Technologie um bis zu 80 Prozent gesenkt werden.

www.buschvacuum.com