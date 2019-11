27.11.2019

Bundestagsmitglied Dr. Nüßlein besucht Fleischwerke Zimmermann

Dr. Georg Nüßlein, der für Umwelt- und Klimapolitik zuständige stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Deutschen Bundestag, besuchte vergangene Woche die Fleischwerke Zimmermann in Thannhausen.

Zimmermann-Geschäftsführer Julian Hertzig (links) überreichte Dr. Georg Nüßlein eine Luftbildaufnahme der Fleischwerke Zimmermann als kleine Erinnerung an den Besuch in Thannhausen. - Bild: Fleischwerke Zimmermann

Mit dem Besuch nahm der für die Region Günzburg zuständige CSU-Wahlkreisabgeordnete die beim Festakt des diesjährigen 125. Jubiläums der Fleischwerke ausgesprochene Einladung wahr.

Zusammen mit Zimmermann-Geschäftsführer Julian Hertzig besichtigte Nüßlein die Produktion in Thannhausen und erhielt einen Einblick in das regionale Traditionsunternehmen. Im Gespräch wurden die Umweltschutzmaßnahmen sowie das aktive Engagement der Fleischwerke Zimmermann in der Region erörtert: Nachhaltiges Wirtschaften, der konsequente Ausbau des Bio-Sortiments sowie gelebter Umweltschutz und Energieeinsparung konnten den CSU-Umweltpolitiker überzeugen. Besonders begeistert zeigte sich Nüßlein vom Engagement des Unternehmens im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Zimmermann ist bereits an den Schulen in Thannhausen aktiv, so dass die jungen Leute schon als Schüler einen Zugang zu den Themen betriebliche Ausbildung und Umwelt bekommen.

