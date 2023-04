Bräunungs- und Rauchprozesse wirksam optimieren

Kunden erwarten auch bei vegetarischen Bällchen eine ansprechende Bratkruste. Red Arrow bietet Produkte zur Beschleunigung der natürlichen Maillard-Reaktion an. - © Red Arrow

Hersteller von Lebensmitteln stehen unter einem enormen Kostendruck. Steigende Energie- und Materialkosten müssen weitestgehend aufgefangen werden und reduzieren die Gewinnmargen. Um in dieser schwierigen Lage die Ertragserwartungen zu erfüllen, gewinnt für viele Unternehmen die Effizienz und die Effektivität der Produktionsabläufe zunehmend an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund bietet Red Arrow, Bremen, Produkte zur Beschleunigung der natürlichen Maillard-Reaktion an. So können Prozesszeiten verkürzt und Energiekosten gesenkt werden. Die natürlich-braune Back- und Bratkruste ist gleichmäßig ausgeprägt und der Garverlust wird deutlich reduziert. Red Arrow hat auch spezielle Produkte zur Lakeanwendung kreiert, die den Produzenten von gepökelten Fleisch- und Wurstwaren die Möglichkeit bieten, den Herstellungsprozess zu verkürzen. Das leichtlösliche Rauchpulver wird einfach der Lake zugefügt und dringt tief in die Produkte ein. Der intensive Rauchgeschmack entfaltet sich im gesamten Produkt und steigert den Geschmack. Der anschließende Räucherprozess kann deutlich verkürzt werden. So wird der Herstellungsprozess optimiert, die Prozesskosten gesenkt und die Produktivität gesteigert.

Die Spezialprodukte zur Lakeanwendung gibt es mit typisch amerikanischer Mesquite-Rauchnote oder mit klassisch vollmundiger Hartholz-Rauchnote. Das bringt frischen Wind in die Rezepturen und wird dem Verbraucherwunsch nach Abwechslung gerecht.

Die Red Arrow Handels-GmbH, Bremen vertreibt als Tochterunternehmen seit 1994 die Produkte der Red Arrow Products Company Manitowoc/USA, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Seit Ende 2015 gehört Red Arrow zur Kerry Group, Irland.

www.kerry.com