23.04.2020

BP produziert waschbare Mund- und Nasenmasken

In der Corona-Krise werden Mund- und Nasenmasken dringend benötigt. Der Kölner Berufsbekleidungshersteller BP - Bierbaum-Proenen hat seine Produktion deswegen teilweise umgestellt und fertigt 10.000 wasch- und damit wiederverwendbare Stoffmasken pro Tag. Die Kapazitäten sollen schrittweise gesteigert werden.

Der Kölner Berufsbekleidungshersteller BP hat Teile seiner Produktion auf die Fertigung von Mund- und Nasenmasken umgestellt. - Bild: BP - Bierbaum-Proenen

„Wir möchten unserer Verantwortung gerecht werden“, sagt Harald Goost, geschäftsführender Gesellschafter des Kölner Familienunternehmens. BP profitiert bei der Produktion von seinen langjährigen Erfahrungen mit den Themen Textilhygiene und Sicherheit.

Mund- und Nasenmasken sind in der Corona-Krise zur Mangelware geworden. Vor allem das Personal in der Pflege und in Krankenhäusern ist – neben den zertifizierten Atemschutzmasken – auf die einfachen Masken angewiesen. Und auch im privaten Umfeld möchten immer mehr Menschen Mund- und Nasenmasken tragen, um ihr Umfeld im Falle einer eigenen Infektion mit Covid-19 vor Tröpfcheninfektion zu schützen.

Der Kölner Berufsbekleidungshersteller BP - Bierbaum-Proenen reagiert auf die aktuellen Versorgungsengpässe und stellt seine Produktion teilweise auf die Fertigung von wasch- und damit wiederverwendbare Stoffmasken um. „Ich bin sehr froh, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich alle mit vollem Einsatz in die neuen Herausforderungen einbringen. Somit konnten wir die Produktion schnell umstellen“, sagt Harald Goost.

Zwar ist die Herstellung von Masken Neuland für BP. Das Unternehmen hat aber jahrzehntelange Erfahrung mit dem Thema Textilhygiene und stellt unter anderem Berufsbekleidung für das Gesundheits- und Pflegewesen her, die nach ISO 15797 Industriewäschetauglich ist. Die Industriewäsche inklusive Hygienewäsche erfolgt in der Regel bei Temperaturen bis zu 95°C – Keime und Viren werden bei diesen Temperaturen und Waschprozessen garantiert abgetötet.

Die in Deutschland produzierten Masken bestehen zu 100 Prozent aus Baumwolle, sind wasch- und daher wiederverwendbar. Weil die Pflegekräfte im Gesundheitswesen ihre Masken mehrmals täglich wechseln sollen, sind wasch- und wiederverwendbare Produkte auch im Sinne der Nachhaltigkeit sehr gefragt. Die BP Mund-Nasen-Masken halten mehr als 50 industriellen Waschzyklen Stand.

www.bp-online.com