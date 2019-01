16.01.2019

Bizerba und Supersmart bringen Künstliche Intelligenz in den Einzelhandel

Bizerba, Balingen, ist wichtiger Shareholder an dem israelischen Start-up Supersmart, einem Anbieter von kosteneffizienten und optimierten Einkaufslösungen für den Einzelhandel, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Supersmart und Bizerba vereinen KI, Algorithmen und Computer Vision in fortschrittlichen Soft- sowie Hardwarelösungen und erzeugen auf diese Weise ein gänzlich neues Kundenerlebnis in sämtlichen Bereichen und Formaten der Retailbranche.

Strategische Technologiepartnerschaft: Andreas Wilhelm Kraut (links), CEO von Bizerba, und Yair Cleper, CEO und Gründer von Supersmart. - Bild: Bizerba

Dazu kommen wirtschaftliche Vorteile durch die Optimierung des Einkaufsprozesses, die Reduktion von Warenverlust und Inventurdifferenzen sowie kürzere Warte- und Abwicklungszeiten an der Kasse. Die Kooperation ermöglicht es Bizerba, sein Produktportfolio in bestehenden Märkten zu erweitern und einen innovativen Einkaufsprozess zu bieten.

Die unter einem Co-Branding laufende Lösung „Supersmart powered by Bizerba“ vereint innovative Technologien von Supersmart mit dem Retail-Know-how und dem bewährten Service und Support von Bizerba. Das gemeinsame Angebot besteht aus einer mobilen App (oder beispielsweise einem SB-Handscanner oder vergleichbaren Geräten) sowie einer dazugehörigen Validierungseinheit. Mit der App können Endverbraucher auf ihrem Smartphone Barcodes von gewünschten Produkten scannen, bevor sie in den Einkaufskorb oder -wagen gelangen. Anschließend werden die Einkäufe per Validierungseinheit verifiziert. Eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Plattform validiert anhand durchdachter Algorithmen, mehrerer Gewichtssensoren und Computer Vision in wenige Sekunden den Einkauf. Das Resultat: ein deutlich beschleunigter Prüf- und Bezahlvorgang.

„150 Jahre Branchenerfahrung erlauben es uns, wie kaum einem anderen Anbieter, auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Einzelhandels und der Supply Chain – ‚From Farm to Fork‘ – einzugehen. Daraus ergibt sich für uns nicht zuletzt das Bestreben, die Entwicklung neuer Technologien voranzutreiben und unser Produktportfolio entsprechend zu erweitern. Unsere erfolgreiche Geschichte als Systemanbieter war ausschließlich das Resultat von Mut und der Fähigkeit zur Innovation. Auch in der fünften Generation bleibe ich den Werten unserer Familie treu – darum unterstütze ich innovative Kooperationen wie die mit Supersmart“, sagt Andreas Wilhelm Kraut, CEO von Bizerba SE & Co KG.

Tudor Andronic, Vice President Retail, Bizerba SE & Co. KG. ergänzt: „Dank der Partnerschaft mit Supersmart lassen sich Prozesse rund um den Handel nicht nur frischer Waren optimieren, sondern allgemein in sämtlichen Retail-Formaten und die unterschiedliche Strategien unserer Kunden in der physischen und der digitalen Welt in die Tat umsetzen. Durch die Kooperation können wir Lösungen anbieten, die vergleichsweise kostengünstig, schnell und einfach zu bedienen sind. Was viele Technologie-Anbieter momentan als Pilot- oder Versuchskonzepte ausprobieren, haben wir zusammen bereits realisiert und erfolgreich auf dem Markt eingesetzt. "

„Durch die strategische Zusammenarbeit mit einem der wichtigsten Hersteller im Einzelhandel macht unsere bahnbrechende Technologie den nächsten großen Schritt nach vorn. Durch die Verbindung der 150-jährigen Kompetenz von Bizerba in der Retailbranche und unserer Lösung verwandeln wir jeden Supermarkt binnen weniger Stunden in ein Erlebnis für den Endkunden. Zudem erhöhen wir die Profitabilität für den Handel ", sagt Yair Cleper, CEO & Gründer von Supersmart.

