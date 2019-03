11.03.2019

Bizerba und A&D schließen strategische Partnerschaft

Bizerba, Balingen, hat im Jahr 2018 eine Partnerschaft mit dem japanischen Messinstrumentehersteller A&D gestartet. Das Traditionsunternehmen aus Tokio ist bekannt für High-End-Labor- und Präzisionswägelösungen. Die Kooperation ermöglicht es, bestehende Märkte mit einem erweiterten Produktportfolio weiter auszubauen und strategisch neue Marktsegmente zu erschließen.

Durch die Kooperation ist es den beiden Unternehmen aus Deutschland und Japan möglich, den kompletten Anforderungskatalog von Industrie und Handel im Bereich Wägetechnologie zu erfüllen. Bizerba profitiert dabei von der Leistung und Qualität der A&D-Produkte vor allem im Bereich der Analyse- und Präzisionswaagen, sowie hochauflösenden Kompaktwaagen. Die Kundennähe, Erfahrung im Service und Support sowie Bizerbas führende Position am Markt kommt wiederum A&D zugute.

„Die neue Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, noch besser auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren und marktübergreifende Erfolge zu erzielen. Kunden profitieren dabei weiterhin von unserer Serviceleistung, da Support und Wartung aller Produkte der Kooperation auch in Zukunft in unser Aufgabengebiet fällt. Das Potenzial ist vorhanden und der Grundstein gelegt. Wir blicken mit großer Zuversicht auf die Zusammenarbeit“, so Andreas Wilhelm Kraut, CEO und Gesellschafter von Bizerba.

„Sowohl Bizerba als auch wir bei A&D sind führend in unserem jeweiligen Spezialgebiet. Unsere Wettbewerbsfähigkeit wird durch das gebündelte Know-how weiter gestärkt und ermöglicht es nun, ganzheitliche, komplett auf den Kunden zugeschnittene Systeme und Lösungspakete anzubieten“, so Yasunobu Morishima, Präsident und CEO von A&D.

